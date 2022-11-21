【公共交通】天星小輪申請加價一倍　周末成人船費高達$8.4

▲ 天星小輪申請加價。（資料圖片）

天星小輪有限公司就「中環—尖沙咀」 及「灣仔—尖沙咀」兩條航線申請加價，每程的票價分別提高1.8元至4.2元，其中星期六、日及公眾假期上層座位的成人票價加價4.2至8.4元；成人平日下層票價就加價2.6元至5.2元。天星小輪亦申請以長者2元優惠票價取代現行的長者免費乘船優惠。

立法會交通事務委員會將於本周五討論天星小輪加價申請，按當局向立法會提交的文件顯示，天星小輪近年的財務狀況每況愈下，由2018年開始錄得虧損，去年虧蝕超過3,700萬。當局指，隨著鐵路網絡擴展、過海公共交通服務完善，乘客出行模式亦不斷轉變，加上受疫情影響訪港人數大跌，天星小輪乘客量呈下跌趨勢，其中2022年3月每日平均乘客量為10,700人次，是2018年同期僅兩成。當局又指，雖然天星小輪近年曾加價，但於2021年2月新票價生效後，票務收入仍錄跌幅。

運輸署指，天星小輪受乘客量下跌、非票務收入不穩、營運成本上升及疫情的共同打擊，財政狀況嚴峻，並正倚靠債務來維持專營航線的服務，急需調整票價以改善其財務可行性，除市民和遊客乘客量要逐漸恢復外，亦需要從票價水平、 非票務收入，包括碼頭商業設施租賃及廣告收入、以及政府提供的資助，包括現有在「長者票價優惠計劃」和「2 元優惠 計劃」下的發還款額、繼續承擔碼頭保養工作等方面三管齊下。不過當局亦認為，今次公司提出的申請加幅實屬不低，故當局將聆聽委員的意見，並考慮公眾對擬議票價的接受程度等不同因素，作出適當平衡。

現時票價 加價申請 「中環—尖沙咀」航線 上層（周一至周五）成人 $3.2 $6.4 上層（周末及公眾假期）成人 $4.2 $8.4 下層（周一至周五）成人 $2.6 $5.2 下層（周末及公眾假期）成人 $3.6 $7.2 「灣仔—尖沙咀」航線 成人（周一至周五） $3.2 $6.4 成人（周末及公眾假期） $4.2 $8.4 月票 $160 $320

天星小輪是現時唯一一間為65 歲或以上的長者提供免費乘搭優惠的公共交通營辦商，惟措施下令公司收入減少，去年少收約260萬，故今次申請以長者優惠票價取代現行的長者免費乘船優惠，合資格長者則可在「2 元優惠計劃」下享有每程2元的乘船優惠。

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責任編輯：黃悅晴