【暴動判囚】涉政總外參與暴動　5人囚40至55個月2人判教導所

▲ 涉政總外參與暴動，5人囚40至55個月2人判教導所。（資料圖片）

2019年9月29日，大批示威者在金鐘政府總部外集結，6男2女被控暴動等罪。6人先後認罪，2人經審訊後亦被裁定罪成，案件今（21日）於區域法院判刑，5人被判監40個月至55個月，2名未成年男生則判入教導所，餘下1名女被告因隔離檢疫中，押後至本周五(25日)處理判刑。法官判刑時指，暴動針對政府總部，示威者蒙面裝扮是明知行為違法而希望逃避刑責，強調個人情況並非減刑因素，但考慮到被告一念之差犯案酌情減刑2個月。

被告依次為謝曉峰（20歲，學生）、15歲男生、14歲男生、曾憲嘉（24歲）、黃昱翔（20歲，學生）、劉燕嫦（29歲，技術員）、游茜茹（23歲，產品檢測員）及范瑜（30歲，髮型師）。8人被控於2019年9月29日，在金鐘政府總部外的一帶與其他人參與暴動。

暫委法官鄭念慈判刑時指，暴動規模不少，參與者眾，行動針對政府總部，更有人投擲汽油彈，歷時約半小時。片段所見有逾百黑衣人戴上口罩頭盔，用雜物和欄杆築路障，交通幾近癱瘓，示威者蒙面打扮是明知行為違法，以圖逃避刑責。法官指，眾被告身穿深色衣物，戴上口罩，但不肯定各人有否投擲汽油彈或是否領導角色。

法官提到，雖然案件距今3年，但法庭在2021年已定下審期，不認為有延誤因素。但考慮到被告均無案底，有良好背景，因一念之差鑄成大錯，重犯機會較低，可酌情減刑。

法官以4年半作為量刑起點，被告謝曉峰、曾憲嘉、黃昱翔及范瑜因有使用實際暴力，即投擲硬物，刑期上調至4年9個月。法官指，謝患專注力失調及過度活躍症，案件對其帶來沉重打擊，前途受影響；黃大學一級榮譽畢業，日後望成為學者。惟法官強調，被告的個人情況並非減刑因素，考慮到被告一念之差鑄成大錯，酌情減刑2個月。

審訊後被定罪的謝被判囚4年7個月，案發時15歲及14歲男生(現年17歲及18歲)則判入教導所。在預審等階段認罪的黃、范、游及曾則被判入獄3年4個月至4年1個月。至於女被告劉燕嫦（29歲，技術員），因隔離檢疫中，法官押後至本周五(25日)處理。

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記者：陳曉欣