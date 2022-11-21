【靚媽人妻】陳自瑤近年4套戰衣挑戰性感極限　Yoyo出席大騷從不令人失望【多圖】

▲ Yoyo的衣着冇得輸！

TVB年度盛事《萬千星輝賀台慶2022》在11月19日完美落幕，藝人的衣着向來備受關注，當中永遠不會讓觀眾失望的陳自瑤（Yoyo）繼續穿性感晚裝登場，今次以黑色吊帶開叉長裙，盡騷美好身段兼白滑長腿，吸睛十足！

其實過去Yoyo每次出席TVB的盛典比如《萬千星輝賀台慶》、′萬千星輝頒獎典禮》都悉心打扮，絕對是令大家眼睛吃冰淇淋！一於與大家回顧過去Yoyo靚絕全場的戰衣！

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《萬千星輝賀台慶2022》

Yoyo在今年以黑色吊帶開叉長裙亮相《萬千星輝賀台慶2022》，明艷照人。

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《萬千星輝頒獎禮2021》

Yoyo去年穿上黑色吊帶Deep V晚禮服，雖然只是簡單設計，但予人優雅高貴的感覺。

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《萬千星輝賀台慶2021》

Yoyo穿上大膽銀色晚裝集低胸、高衩、大露背於一身，絕對成功搶FO，火辣程度爆燈！

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《萬千星輝頒獎禮2020》

Yoyo穿上Deep V褲裝出席，型格十足，褲裝腰間位置為縷空設計，而背後則是大露背，露出纖腰與玉背，盡騷美好身段。

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