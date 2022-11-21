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【再被追租】被指拖欠3舖租金　凱施餅店經營公司被入稟追租及要求交吉

社會 13:58 2022/11/21

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被指拖欠3舖租金，凱施餅店經營公司被入稟追租及要求交吉。（資料圖片）

擁有多間分店的凱施餅店，其位於屯門大興商場、筲箕灣興東邨及黃大仙竹園廣場的3間分店，日前分別遭領展入禀高等法院，指凱施餅店於租約期滿後沒有遷出，要求其經營公司及董事支付逾8萬元租金及雜費，並須交吉舖位。

原告為領展物業有限公司；答辯人凱施食品有限公司及董事蕭偉堅。

入禀狀指，原告屯門大興商場、筲箕灣興東邨、黃大仙竹園廣場一舖位的業主。原告與答辯人於2019年10月17日就大興商場舖位簽訂3年租約，月租7萬，原告在租約期滿後沒有遷出。 

入稟狀續指，雙方另於2019年11月，分別就興東邨及黃大仙竹園道竹園（南）邨竹園廣場舖位舖位簽訂3年租約，月租為8.5萬及7.1萬，答辯人於兩舖租約期滿後均沒有遷出。原告要求答辯人作為租戶及擔保人，須將3舖交吉，以及支付逾2.3萬及5.7萬元租金及雜費，兼須支付利息及訟費。

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記者：梁錦麟

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