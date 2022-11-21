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【入屋搶劫】涉闖獨居女家枕頭塞口稱搶劫　男文員意圖搶劫囚32個月

社會 14:02 2022/11/21

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涉闖獨居女家枕頭塞口稱搶劫，男文員意圖搶劫囚32個月。（資料圖片）

38歲已婚男文員涉於2021年蒙面夜闖鄰座大廈的獨居女子家中，壓在事主身上掐著她的頸部，並在事主驚醒後將枕頭套塞在其口，聲稱打劫，最後撫摸事主大腿後離去。男文員早前承認1項意圖搶劫而襲擊他人罪，今（21日）於區域法院判刑。法官判刑時指事主身心受創，因案患上抑鬱症和創傷後遺症，以及損失財物，判被告入獄32個月。

被告蕭維（38歲，會計文員）被控於2021年4月23日，在新界馬鞍山一單位意圖搶劫而襲擊女事主。

法官李慶年判刑時引述辯方求情指，被告已婚，育有1名6歲女兒，案發時從事會計工作，月入約3萬元，被告並患有皮膚病。案發當日被告飯後打算在走廊吸煙，經過事主單位發現沒有上鎖，並插了1串鎖匙，一時衝動下入屋想找尋有沒有值錢的東西，被事主發現後情急下用武力控制對方。

法官指，被告的行為必定令事主當時感到非常害怕。創傷報告顯示，事主事發後患上抑鬱症及創傷後遺症。事主有入睡困難，需要開燈和加上門鎖，睡前須先與和朋友對話才較為安心，但仍然難以入睡和時常發惡夢。法官續指，事主嘴部附近留有疤痕，影響其模特兒和美容事業，她亦擔心因地址和姓名被傳媒報道而遭被告家人尋仇，時常擔心個人安全，心理學家建議事主接受心理輔導治療。

醫療報告顯示，事主的面部和頸部有多處擦傷和抓痕，四肢受傷，並因案損失1個掛鎖、4條鎖匙、1個防盗眼和2個枕頭套，約值650元。

法官判刑時指，被告午夜犯案，明顯是有備而來，拒接納其一時衝動的說法，並指對事主造成的精神傷害不淺，只會判處即時監禁，考慮到被告令事主身心受創，加上事主亦有損失，遂判監32個月。

案情指，案發日凌晨1時許，事主感到胸部受壓後醒來，看到以運動方巾蒙臉的被告壓在其身上，以雙手掐著她的頸部。事主遂尖叫求救，但遭被告用被子蓋著嘴巴，並聲稱打劫。其後被告以枕頭壓著事主頭部，又把枕頭套塞進她的口內，著事主別作聲。事主發現被告短褲沒有拉上拉鏈，且露出內褲，亦感到被告撫摸了她的大腿外側一至兩下。

在被告離開該單位後，事主發現鐵閘掛鎖、1串共4條鑰匙、1個防盗眼和2個枕頭套不翼而飛。

記者：陳曉欣

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