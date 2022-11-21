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【忽然心動】湯洛雯首次謝票感覺怕羞　 AK感謝觀眾鼓勵：仍有好多進步嘅空間

娛樂 15:20 2022/11/21

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《忽然心動》演員兵分兩路去謝票。

由江𤒹生 (Anson Kong)、吳千語、栢天男 (Adam)、蘇皓兒 (Chloe)、馬志威、湯洛雯、白只及陳欣妍 (Shirley) 主演的青春愛情電影《忽然心動》於上週四上映，剛過去的星期六日演員們分兩小隊於不同戲院謝票，分享拍攝趣事及與現場觀眾拍攝大合照！

首次踏入大銀幕的AK，第一次參與電影謝票面對觀眾感受特別，直言興奮又緊張，他說：「今日反應唔錯，好多謝來支持的觀眾，大家比左好多鼓勵我，知道我拍電影仲有好多進步嘅空間，我會努力，希望之後在演戲路上大家陪住，能看到我越來越好。」

江𤒹生 、吳千語和陳欣妍往謝票。

至於千語和Shirley見到現場觀眾支持也十分感動，千語表示跑了這麼多場謝票是有點累，但十分值得，千語說：「見到好多場都爆滿，有咁多觀眾支持就好值得！希望大家繼續支持《忽然心動》！」

Shirley也有同感，見到觀眾這麼支持很開心：「見到好多觀眾的反應好好，有人甚至已經看了幾次《忽然心動》，如果大家覺得好睇記得要推介給更多人睇啦！」

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星期日則由Chloe、馬志威和湯洛雯領軍走謝票場，現場見既有情侶亦有一家大細來捧場，Chloe表示很開心：「始終這是一部愛情喜劇，老少咸宜，希望能有大家的支持！」

馬志威表示能夠感受到觀眾的熱情感到很高興，亦希望大家睇完可以開心行出戲院，更搞笑地表示：「睇完《忽然心動》，對你的戀愛一定有用！」

Chloe、馬志威和湯洛雯領軍走謝票場。

同樣是首次主演電影的湯洛雯今次也感受深刻：「第一次參與電影，我覺得好幸運可以同到一班好活力青春的演員，一起拍了一套我一直都好想拍的浪漫愛情電影，對我來說是十分難忘的回憶。」

她續指：「希望之後會有更多唔同嘅嘗試。第一次去謝票覺得好神奇，亦都有少少害羞，因為見到這麼多人來看《忽然心動》，很好開心大家都比好多反應，大家都看來鍾意這套電影，所以我特別感動。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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