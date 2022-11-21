【名校效應】女兒獲邀出席同學生日party被指定送禮 媽媽︰幼稚園很可怕

▲ 女兒入讀名牌幼稚園，媽媽好頭疼。

不少家長千辛萬苦送子女入讀名校幼稚園，但原來入學後還有不少煩惱位。台灣一名媽媽日前匿名在網上以「現在的幼稚園好可怕」為題發文，表示千辛萬苦為女兒報讀了心儀名牌幼稚園，以為可以休息一下，但是想不到卻要面對小朋友與家長間的「戰場」，令她感到十分苦惱。

該名事主為了讓女兒「贏在起跑線」，於1年前「博晒命」籌備入學試，甚至試過在半夜坐在電腦前搶名額，最終拿到後備籌，算是成功入讀了該名牌幼稚園，殊不知入學後原來還要面對更多無形的壓力。

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該名媽媽沒想到，原來女兒與同學們家的經濟條件差很遠，語帶無奈歎道，女兒經常被老師差別對待。

大多數的家長都是開名車接送，而我卻是騎超過10年的機車（電單車），加上也沒讓女兒穿名牌服飾的習慣，所以孩子常被老師差別對待。

幸而她認為丈夫的職銜有點「睇頭」，所以派他去跟老師溝通一下，情況慢慢有改善。豈料，近日卻出現了小朋友和家長之間的問題，令媽媽深陷入心理鬥爭。

事緣女兒收到了一張生日會邀請卡，當中列出了多點注意事項及要求，當中有兩點刷新她的眼界，

1.請攜帶小禮物前來，以3千元(約港幣750)以下為佳。 2.請帶約28份天然無添加的小點心，並且在指定在xx店或xx店購買。

媽媽頓時感到很迷茫，不知道應該準備什麼價值的禮物才不算失禮，同時亦質疑送這麼貴的禮物給小孩子是不是必需的。

她續解釋道，她的家庭能負擔起這個花費，但這些要求有違她的價值觀，所以一直很糾結，

點心要買無添加的我可以理解，但指定的店家我今天去逛一圈，每個價錢都讓我差點吐血。

雖然女兒苦苦哀求，而且更表明不是所有同學也有收到邀請卡，老公也有幫口勸說，但媽媽心情還是十分掙扎，「明天女兒就要拿卡片裡的回覆單給同學了，點心店的店員妹妹也說，今天不訂下星期沒辦法給，而且也說很多媽媽都有訂。」時間緊迫，仍猶豫不決的事主只好求教網友意見，嘆問，

幼稚園不是只有好好玩好好上課嗎？怎麼會變得這麼複雜啦？

大部分的留言也是傾向認為小孩子的世界應該沒有比較為好。有網友分享身邊親友遇過相同的經歷，表示其表姊選擇面對現實，因為不希望女兒處處跟富家的女兒比較，「畢竟只穿平價品牌衣服、用coach包、幫女兒在家裡或是麥當勞辦生日派對的表姊，跟總是全身高檔名牌、幫女兒辦飯店奢華生日派對的富家千金是不同世界的人。」藉此勸說事主；也有家長認為對小孩成長最重要的是其他東西，「我家姊妹的小孩讀公立幼稚園、沒補習過，一直都是考第一名，幼稚園時的陪伴和有睡飽比較重要」。

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責任編輯︰王明芳