【明星護膚】BLACKPINK Lisa公開無暇美肌秘密　即睇6大輕熟女轉季護膚品推介

▲ 即睇Lisa最愛的護膚品!

BLACKPINK Lisa貴為Celine全球品牌大使，平日都愛在個人社交平台分享品牌時尚單品。近日，Lisa在Instagram限時動態上分享印有「LISA」字樣的Celine化妝袋同時，更不經意地公開了個人私藏的護膚品。當中既有小眾高質品，又有貴婦級品牌產品。即睇Lisa私藏護膚品系列!

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▲ Lisa日前在IG story分享印有「LISA」字樣的Celine化妝袋，令其私藏護膚品系列曝光。(圖片來源lalalalisa_m@Instagram)

Lisa「隨身化妝包」中的護膚保養品包括保濕打底、精華、保養油、眼霜等。而產品效用都是以修護、滋潤保濕及抗氧化為主。主耍針對Lisa在面對不同時區、高壓環境及休息不足的情況下，皮膚都能維持穩定平衡狀態。

1. Origins Mega-Mushroom Relief & Resilience Soothing Treatment Lotion靈芝菇菌抗逆健膚精華水 (價格: HK$370/ 200ml)

▲ Origins Mega-Mushroom Relief & Resilience Soothing Treatment Lotion靈芝菇菌抗逆健膚精華水 (價格: HK$370/ 200ml)。(圖片來源:www.origins.hk)

對護膚有研究的女生，一定有聽過這枝「菇水」。成分有多種菇菌、冬蟲夏草、長白山靈芝及沙棘果等。有助提供抗氧化元素、維他命C及E，更有助舒緩敏感紅腫，改善炎症過敏，提升肌膚強靱力及穩定肌膚狀況。乾性、敏感肌、油性、中性及混合肌的女生都適用。

2. Tata Harper Resurfacing Serum煥膚精華液 (價格: $790/30ml)

相信大家都希望皮膚白裏透紅，保持年輕肌。而這枝精華液含22種高性能植物成分、9種發光源、9種抗氧化劑等。當中的AHAs和BHAs可去除死皮細胞，而維生素C成分，有助於提亮皮膚，締造自然光澤。其他天然成份就可以淡化皺紋及緩解肌膚發紅現象。適合所有膚質使用，尤其油性、容易出現瑕疵的肌膚和混合性肌膚。

3. Omorovicza Balancing Moisturizer平衡保濕乳(價格: $1,150/ 50ml)

如果大家在天氣轉季時出現水油不平衡問題的話，這枝平衡保濕乳就可以幫到你了。來自匈牙利王室的品牌，產品中含有當地含礦物質的溫泉水，成分天然。定期使用，可以改善有效紓緩敏感問題、減少刺激肌膚。而且，可以鎖住肌膚水分，做到肌膚水油平衡，令肌膚更有光澤。

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4. Omorovicza 喚白C賦活精華眼霜 (價格: $1,060/ 15ml)

眼睛是靈魂之窗，Lisa五官深邃，濃眉大眼更是她的特徵。而要保持雙眼有神及輕鬆駕馭各種眼妝，眼霜的選擇真的十分重要。這款精華眼霜含豐富維他命A、C、及E，有助改善黑眼圈、淡化細紋及保持眼周水潤。因此，不少輕熟女都會用作日常保養使用。

5. La Mer The Renewal Oil 再生活膚精華油 (價格:$1,290/ 15ml)

踏入冬天，皮膚會乾燥，大家可以用上精華油鎖住水份流失。La Mer精華油含海洋養分及多效活膚精華，如Miracle Broth™ 活膚精華及Miracle Broth Oils活膚精華油。這可以提升肌膚的膠原蛋白，減淡初現細紋及皺紋，令皮膚變得緊緻柔滑。

6. La Prairie Skin Caviar Liquid Lift黃鑽魚子精華液 (價格:$6,200/ 50ml)

▲ La Prairie Skin Caviar Liquid Lift黃鑽魚子精華液 (價格:$6,200/ 50ml)。(圖片來源:lafee-beauty.com)

魚子精華系列是La Prairie的皇牌產品，深受不同年齡層女士歡迎。而這款魚子精華液含有豐富的魚子精奢純萃，有助修復受損細胞，可令肌膚看起來豐潤飽滿。長期早晚使用的話，更可以帶來持久拉提效果，重塑緊緻的面部輪廓。

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責任編緝：張懿慧