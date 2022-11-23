【校長專訪】被特殊學生堅毅激勵走上教學路　何淑妍校長：學生有信念便敢想敢做

▲ 何校長直說老師是辛苦的行業，但學生進步帶來的滿足感卻足以令人上癮，忘記勞累。

老師的一言一行對學生影響深遠，何淑妍在數學老師的鼓勵下，喜歡上學習，考入大學主修心儀的數學。將心比己，當她成為老師，到現職香港中文大學校友會聯會陳震夏中學校長，更明白老師的一句鼓勵和信任，已能給予學生勇氣去挑戰困難，大膽談夢想和未來。

當大學同學忙於修讀教育文憑，為將來當教師做準備時，何淑妍仍然沉醉在數學世界之中，畢業後卻機緣巧合地在一間展能中心當辦公室實務課程的導師，初嘗手執教鞭的滋味。

誠心聆聽與鼓勵

班上十多位學生極之多元化，15至59歲不等，有肢體殘障、肌肉萎縮、智力較低、精神病康復者、動作不靈活的中風康復者等，即使只是教導打字、過膠、碎紙、接綫等辦公室基本實務，也足以讓她大傷腦筋。她在挫敗中漸漸摸索出誠心聆聽和鼓勵，才是對學生的真正助力。

當中有位肌肉萎縮的十多歲男同學，他每天勤力練習，以一隻手也能每分鐘輸入五十多個中文字。終於在某日被路過的議員欣賞，請他到議員辦公室工作。為學生高興之餘，何校長肯定了做老師的決心，正式修讀教育文憑，如願當上中學的數學老師。

▲ 學生參與英語音樂劇演出，發揮演藝才能之餘，亦能加強英語能力。（被訪者提供）

何校長笑指初做老師時的想法很直接，就是想要教很多知識給學生，慢慢才發覺首要是令他們對學習有信心，願意聽從和信任老師。「老師唔單止識教書，更是懂得跟學生相處。只要拿出真心跟學生交流，願意聽和陪伴，好多問題都可以解決。」

滿足感令人上癮

有位SEN學生每次見到數學都想逃避，何校長不想學生就此放棄，經常跟他補課，其他同學見老師努力拉拔學生，一個感染一個，好多學生都自發一起溫習。「雖然控制不到可以改變幾多個學生，但只要能改變到一個已好開心。」

何校長直說老師是辛苦的行業，但學生進步帶來的滿足感卻足以令人上癮，忘記勞累。「總之邊個學生喺手上，只要他願意想做好，我都好想幫他。」她認為不少成績較弱無自信的學生，只是無花時間學習、用錯方法而已。「好多學生話自己蠢，認為自認蠢就可以放棄一切，我唔會俾他們放棄，千祈唔好比藉口自己。」

▲ 中四和中五設有多元智能發展課程，學生可選修不同課程，包括攝錄技巧等。（被訪者提供）

老師對學生的影響很有可能是一輩子，何校長認為從事教育就要將眼光放遠些，不要為一時的挫敗而氣餒。「今天播下這粒種子，未必會即時發芽，但要有信念，相信10年、20年後，總有一天，這粒種子會發芽。」

曾有位舊生感謝她當年的鼓勵和信任，讓害怕英文的他參加英文戲劇表演，更成功當上男主角。「只要知道老師懂得欣賞他，對他有期望，他便會盡力做好，年輕人就有這衝勁。」多得這經歷令學生不再害怕英語的環境，放膽到海外升學。何校長說：「那一刻我真正感到教育意義的存在，老師這些欣賞、支持、推薦的小舉動，便足以對學生的人生有重大影響。」

▲ 何校長認為成績是必須有要求，但亦需要有課外活動來平衡，從中學習與人相處、培養解難能力等。（被訪者提供）

陪伴學生追夢

何校長認為每個學生都應該有夢想，「不要以為學生不懂得去想這些，只是有不少學生因為家庭背景或經濟條件不足，很多時不敢有夢想。」為此她落力推行不同的獎學金或資助計劃，只要學生有目標，就寫計劃書向學校申請，有條理又可行的話，校長和老師會盡力幫忙，從此令學生敢想敢做。

「信學生得，學生就得俾你睇。」有學生很喜歡模擬飛行，這個活動對電腦硬件要求較高，學生又因家庭經濟問題無資源。老師便陪同學去黃金商場挑配件，盡量以最低的價錢去提升電腦硬體，再加上學校資助，終令他可以參加模擬飛行比賽，向機師的夢想進發。

說起近年疫情下學生生活，何校長無奈說：「學校每年都舉行的陸運會、長跑日、音樂比賽等，近年全都停辦，學生連學校也少返，畢業生紀念冊連一張高中生活的活動相都無。」眾老師在百忙之中亦費心特地為中五、六兩級學生舉行專屬的陸運會，比照以往的賽事項目，有啦啦隊、表演，為他們留下美好的回憶，盡量減少學校生涯的缺失，只想讓學生感受到學校對他們的關愛。與此同時，亦為中一至中四學生在校內舉行運動日，沒有顧此失彼。

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在多年的教學體驗中，何校長認為不只是學生可教可變，老師亦如是。「要記得為人師表的初心，就是因為愛學生，想將知識跟學生分享，教好下一代，讓學生在健康環境下成長。」

記者：劉妙賢