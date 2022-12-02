【小學試題】小二數學搶分練習題答案　除法應用題練習

▲ 小二數學搶分練習題答案。

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一.

1. 6

2. 56

3. 4

4. 80

5. 4

6. 5 ; 2

7(a) 9 ; (b) 28

8(a) 2 ; (b) 18

二.

1(a) 每層貨架上有汽水：

50÷6

= 8(罐)...2(罐)

∴每層貨架上有汽水8罐，還餘汽水2罐。

1(b) 10

2. 最少要用盒：

86÷9

=9(個)…5(塊)

∴最少要10個盒才可把所以曲奇包裝起來。

3(a) 他上星期平均每天用去：

42÷7

=6(元)

∴他上星期平均每天用去6元。

3(b) 他上星期共用去：

3×7

=21

∴他上星期共用去21元。

3. 最少要用盒：

86÷9

=9(個)…5(塊)

∴最少要10個盒才可把所以曲奇包裝起來。

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