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【小學試題】小二數學搶分練習題答案　除法應用題練習

中小學 00:00 2022/12/02

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熱門 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

小二數學搶分練習題答案。

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一. 

1. 6

2. 56

3. 4

4. 80

5. 4

6. 5 ; 2

7(a) 9 ; (b) 28

8(a) 2 ; (b) 18

二. 

1(a) 每層貨架上有汽水：

50÷6

= 8(罐)...2(罐)

∴每層貨架上有汽水8罐，還餘汽水2罐。

1(b) 10

2. 最少要用盒：

86÷9    

=9(個)…5(塊)

∴最少要10個盒才可把所以曲奇包裝起來。

3(a) 他上星期平均每天用去：

42÷7

=6(元)

∴他上星期平均每天用去6元。

3(b) 他上星期共用去：

3×7

=21

∴他上星期共用去21元。

3. 最少要用盒：

86÷9    

=9(個)…5(塊)

∴最少要10個盒才可把所以曲奇包裝起來。

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