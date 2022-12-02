【小學試題】小二數學搶分練習題答案 除法應用題練習
中小學 00:00 2022/12/02
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一.
1. 6
2. 56
3. 4
4. 80
5. 4
6. 5 ; 2
7(a) 9 ; (b) 28
8(a) 2 ; (b) 18
二.
1(a) 每層貨架上有汽水：
50÷6
= 8(罐)...2(罐)
∴每層貨架上有汽水8罐，還餘汽水2罐。
1(b) 10
2. 最少要用盒：
86÷9
=9(個)…5(塊)
∴最少要10個盒才可把所以曲奇包裝起來。
3(a) 他上星期平均每天用去：
42÷7
=6(元)
∴他上星期平均每天用去6元。
3(b) 他上星期共用去：
3×7
=21
∴他上星期共用去21元。
3. 最少要用盒：
86÷9
=9(個)…5(塊)
∴最少要10個盒才可把所以曲奇包裝起來。
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