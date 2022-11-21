【支援基層】中電撥款2億元推多項社區支援計劃　包括提供一次性燃料費資助

▲ 中電撥款2億元推多項社區支援計劃，包括提供一次性燃料費資助。（中電提供）

中華電力今日（21日）宣布，透過中電社區節能基金撥款約2億元，於2023年推出多項社區支援計劃，包括向10萬個合資格的家庭、5萬個劏房戶，每戶提供600及800元的一次性燃料費資助。

國際燃料價格不斷飆升，發電燃料成本急漲，令「燃料調整費」上升。中華電力將於2023年撥款1億港元推出中電燃料費資助計劃， 分別向10萬個合資格的家庭包括長者、低收入家庭及殘疾人士，每戶提供600元的一次性燃料費資助；以及5萬個劏房戶，每戶提供800元的一次性燃料 費資助。受惠家庭預計共有15萬戶。

另外，又撥款500萬港元為經社區夥伴轉介的劏房個案重新鋪設電線以便安裝獨立電錶，並於明年再撥款2,000萬元向1萬個過渡性房屋住戶，提供每戶2,000元的節能電器資助，提升他們的家居能源效益。

為支援有需要學生的學習需要，中華電力將撥款600萬元繼續推行電子學習支 援計劃，向約1,600名小學、中學和大專學生送贈電子學習器材；透過中電職業 專才教育獎為75名就讀職業訓練局職業專才教育課程的有需要學生提供資助。

在工商用戶方面，中華電力將於2023年撥款3,600萬元推行多個項目，以鼓勵工商客戶持續節能減碳。

撥款 500 萬港元推出全新的中電節能專業分析計劃，與大學、研究機構和 專業團體合作，為高能源消耗行業的大型工商客戶，例如醫院和數據中心 等，進行深入的能源分析，提供節能建議，提高行業的能源效益，減低營運成本。

撥款3,000萬元繼續推行中電節能設備升級計劃，資助工商客戶特別是中小企，安裝或更換具更高能源效益的照明和空調設備。今年已透過此計劃資助超過 4,000個工商客戶，合共節省超過2,200萬度電。

繼續推行中電重新校驗約章計劃，為各行各業的能源管理人員安排重新校驗進階培訓課程。今年已透過此計劃為來自70多間機構的100多名能源管理人員提供培訓，為其120多幢建築物進行重新校驗，預期每年節省1,600 萬度電。

中華電力企業發展總裁莊偉茵表示，香港社會和經濟正踏上復常之路，但社會各界，尤其是基層市民，仍面對沉重的經濟壓力。

中華電力在2023年撥款約2億元，推出多項計劃，加強支援有需要家庭，減輕生活支出，同時鼓勵和協助客戶節能慳電，推動香港社會低碳轉型。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：李榮忠