【想做就做】王維基受訪談想做就做 曾智華認同自認是「唔喜歡聽意見」的人

▲ 曾智華表示，自己有3大類絕不聽人意見。

與一位投資勁人閒談，當然扯到投資。佢話：「碌Sir，我最記得股神講過（我無Fact Check㗎！），投資，唔使聽啲分析員意見，簡單道理，假若你住在半山，竟然走去問住單幢大廈者投資樓宇意見，係咪傻咗？」

勁人揚言從不看媒介分析財經大勢及股票，因大部分不值參考。

剛剛，聽完佢講之後，就見到「串王」王維基接受訪問，串串貢話：「不要聽太多別人的意見，想做就去做，因為會鼓勵你的人，很少！」

佢雖然串，但勝在句句到肉，兼且，真真正正的做俾你睇——我唔聽人意見，做電訊才咁成功！我做網購也賺大錢！聽意見？早早俾冷水潑到謝晒啦！

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說來，小弟也是「唔喜歡聽意見」的人，尤其，來自「無料到」下巴輕輕者的意見，都唔知聽嚟做乜？

有三大類絕對唔聽意見：一、選老婆（百分百唔關人事！喜歡與否，非常個人！）；二、買樓（貴市價一點，無問題，最重要入到去feel good，感覺良好，自然身體健康，家庭和諧）；三、投資股票（我絕不買未經研究的股票，故對無知意見，極難聽得入耳）。

對，小弟的態度，肯定不太受人歡迎。但正因擺明車馬，咁就無人成日走埋嚟說三道四煩住晒，又話應該識個乜女朋友、買間乜樓、買邊隻股票。

通常俾意見者，我一睇，咦，你個老婆好好咩？你住間樓好正咩？你揸啲股票大升咩？

唔想窒佢，吞返落肚，否則朋友都無得做。

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