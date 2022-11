【情騙局】43歲港女墮情騙案被呃2000萬　資深公關：女人要清醒

▲ 43歲港女墮情騙局。

日前又爆出四十三歲本地女子遭網騙的新聞。據悉,報案女子於網上交友平台認識一名男子,在兩年間向對方共轉帳約二千萬港元,以支援其在外國經營的生意,豈料財散人消失,女子才驚疑受騙報警。其實,騙案人物/集團在外地,大家都知破案和拘捕極渺茫。

每次看到此類新聞都感匪夷所思,有能力賺到幾千萬元,智商和世面應有番咁上下,人都未見過,就貿然過錢俾個陌生人,此類Romance Scam(浪漫詐騙),全球都在發生,且涉款驚人。那些騙徒根本是集團式,一班人扮一個人,故可以全天候向女事主發出攻勢,三更半夜聆聽心事,翌日晨早說句早晨,當然,騙錢集團有一套甜言蜜語手冊,定時定候向女事主發功,例如:「I'm not a photographer, but I can picture you and I together」,又或「I can't live without you」之類。

老老實實,一個男人未見過你、從無相處過,就口口聲聲話想同你過世、無你唔得,又日日夜夜唔使返工咁得閒,就算不是騙案,聽落都知這類男人有問題,要不就是無朋友、無工作的遊手好閒者,要不就是心理或精神有問題的Neurotic / Obsessive-compulsive Disorder(神經質/強迫障礙)傾向者,這類霉爛劣桃花,豈會心動?!

又,堂堂男人做得出開口向陌生女子攞錢付自己的醫藥費、付家人的醫藥費、做生意、買機票,人格上會是甚麼人?所以,很簡單的邏輯推論,這是:一、騙財騙情的有組織集團;二、一個只能給你霉爛桃花的霉爛男子。兩者皆劣,要來幹麼?面對這類超級中伏位,女性們要醒目和清醒!

原文刊於《經濟日報》收費專欄,原題為「女人要醒!」。

