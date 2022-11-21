【政府合約工】醫管局聘殮房助理負責搬運及清潔屍體 月薪最高達1.8萬

▲ 《逆緣》劇照。

醫院管理局招聘殮房助理，職級為三A級病人服務助理。此職位工作地點於九龍黃大仙區的聖母醫院，月薪為港幣15,332至18,176元， 完約後有機會獲額外的約滿酬金。

入職條件要求不高，只需具中三程度學歷﹑完成醫管局提供的部門訓練課程﹑講流利粵語和簡單英文及書寫中文和英文便可申請。如果有以下條件更可獲優先考慮，一: 能適應在醫院環境工作﹑二: 能於殮房獨立工作﹑三: 懂得基本電腦應用﹑四: 具有良好溝通技巧。

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殮房助理主要職責為負責登記殮房內存放及認領屍體之交收紀錄﹑核對屍體的資料﹑負責屍體清潔及處理工作及負責搬運和貯藏殮房內之屍體等等。此工作需24小時輪班工作，受聘人在當值時須穿著制服，並可能須佩帶N95口罩及穿著個人保護裝備。

此職位以合約形式受聘， 為期一至三年。完約後而工作表現良好者，可獲合約期內的月薪總額5%為約滿酬金。視乎醫院運作需要及員工工作表現，可獲續約機會。

申請者須填妥申請表HA(G)13，並註明申請職位及職位參考編號，及提供有關證明文件副本，於截止日期11月24日前送交九龍加士居道30號伊利沙伯醫院S座1樓九龍中醫院聯網人力資源部。

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責任編輯︰陳珈希