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【港區國安法】黎智英獲批英大狀來港抗辯　律政司申終院上訴許可被拒

社會 15:28 2022/11/21

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黎智英獲批英大狀來港抗辯，律政司申終院上訴許可被拒。（資料圖片）

壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果日報》3間公司，涉串謀勾結外國危害國家安全等罪，案件將於12月1日開審。黎早前申請英國御用大律師Tim Owen來港替其辯護，高院首席法官早前批准申請，律政司就決定提出上訴被駁回，早前向上訴庭申請上訴許可至終審法院，上訴庭今（21日）頒下書面判決，拒絕受理申請，兼須支付訟費。 黎智英（74歲）早前透過書面申請英國御用大律師Tim Owen來港，處理即將於12月1日開審之案件獲批。律政司就決定提出上訴，申請透過書面處理，上訴庭於11月9日頒下判詞拒絕申請。律政司其後向上訴庭申請上訴許可至終審法院，申請透過書面處理。

上訴庭早前於於判詞指出，律政司提出上訴時指，基於《港區國安法》的獨特性，必須優先了解本港及中央的社會、政治及憲法有關事宜，海外法律代表或未必能深入了解。律政司又指就本港國安法及於本地法律下的煽動叛亂罪行，Tim Owen並非專家，因此未必能就此向法庭提出重要及多角度幫助，而本地具經驗大律師亦已參與其中，加上國安法條文以中文為依歸，英文版本只屬參考，認為首席法官考慮不相關因素後，錯誤運用酌情權批出申請。

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記者：林育慧

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