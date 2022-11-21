【張敬軒演唱會】十場個唱明天公售　直昇機維港上空為軒公造勢

▲ 張敬軒演唱會明日公開發售。

《Revisit張敬軒演唱會 》 將於12月20至1月2日於灣仔會展舉行十場演出，優先訂購已經秒殺，昨日下午大會特花費近七位數字，安排直昇機印大形海報，由南丫島出發，一直飛到維港會展上空，同全港市民打個招呼，為演唱會造勢，並公告演唱會將於明日公開發售。

為了慶祝軒仔入行二十週年，之前《The next 20 演唱會》共26場，今次12月又再開10場，一共36場，場數今年稱冠。

昨日宣傳直昇機拉著一塊50尺X100尺（等同一架天星小輪）印有REVISIT 張敬軒演唱會大字的綠色布，於維港上空飛翔，打了六個圈，引來不少市民圍觀，不停舉機拍照，更有fans一聚集與飛機打招呼，每次飛機經過上空，都歡呼大叫：張敬軒演唱會good show ！大賣！有不少fans於灣仔上空打卡，祝軒公good show!

▲ 半空造勢。

軒公亦同步發放新海報，今次以一身藍色機長造形出現，通知大家準備登機，早前公告為《REVISIT演唱會》舉行民選歌單大行動，把六十多首歌開放予歌迷投票，軒公於IG表示 : 「一個全新旅程, 十場演出,歌單由各位團友一人一票決定 。溫下書先！ 每晚更會有部份演出曲目不同!」

據知最終票數最多的歌曲，會成為今次《張敬軒REVISIT演唱會》每晚的精彩歌單。所以想軒公唱歌，就要快去其IG story 參加全民投票！

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