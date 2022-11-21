  • 25°C
香港時間 : 20221121日 (週一) 16:53
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 世界盃2022 萬千星輝賀台慶 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【張敬軒演唱會】十場個唱明天公售　直昇機維港上空為軒公造勢

娛樂 15:31 2022/11/21

分享：

分享：

熱門 世界盃2022 萬千星輝賀台慶 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

張敬軒演唱會明日公開發售。

《Revisit張敬軒演唱會 》 將於12月20至1月2日於灣仔會展舉行十場演出，優先訂購已經秒殺，昨日下午大會特花費近七位數字，安排直昇機印大形海報，由南丫島出發，一直飛到維港會展上空，同全港市民打個招呼，為演唱會造勢，並公告演唱會將於明日公開發售。

為了慶祝軒仔入行二十週年，之前《The next 20 演唱會》共26場，今次12月又再開10場，一共36場，場數今年稱冠。

昨日宣傳直昇機拉著一塊50尺X100尺（等同一架天星小輪）印有REVISIT 張敬軒演唱會大字的綠色布，於維港上空飛翔，打了六個圈，引來不少市民圍觀，不停舉機拍照，更有fans一聚集與飛機打招呼，每次飛機經過上空，都歡呼大叫：張敬軒演唱會good show ！大賣！有不少fans於灣仔上空打卡，祝軒公good show!

半空造勢。

軒公亦同步發放新海報，今次以一身藍色機長造形出現，通知大家準備登機，早前公告為《REVISIT演唱會》舉行民選歌單大行動，把六十多首歌開放予歌迷投票，軒公於IG表示 : 「一個全新旅程, 十場演出,歌單由各位團友一人一票決定 。溫下書先！ 每晚更會有部份演出曲目不同!」

據知最終票數最多的歌曲，會成為今次《張敬軒REVISIT演唱會》每晚的精彩歌單。所以想軒公唱歌，就要快去其IG story 參加全民投票！

最新影片：郭柏妍專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【校長專訪】傳統女校糅合現代教學收生重品格　九龍真光中學校長︰發掘學生獨特性
09:00 2022/10/30
【校長專訪】傳統女校糅合現代教學收生重品格　九龍真光中學校長︰發掘學生獨特性
【MIRROR復工】鏡仔全員上陣903籃球賽　古巨基座陣領軍取代張敬軒
10:28 2022/10/14
【MIRROR復工】鏡仔全員上陣903籃球賽　古巨基座陣領軍取代張敬軒
【張敬軒演唱會】年底開10場跨年騷唱Side Track　為軒仔入行20周年大總結【內附購票詳情】
12:05 2022/11/08
【張敬軒演唱會】年底開10場跨年騷唱Side Track　為軒仔入行20周年大總結【內附購票詳情】

你可能感興趣

【校長專訪】傳統女校糅合現代教學收生重品格　九龍真光中學校長︰發掘學生獨特性
09:00 2022/10/30
【校長專訪】傳統女校糅合現代教學收生重品格　九龍真光中學校長︰發掘學生獨特性
【MIRROR復工】鏡仔全員上陣903籃球賽　古巨基座陣領軍取代張敬軒
10:28 2022/10/14
【MIRROR復工】鏡仔全員上陣903籃球賽　古巨基座陣領軍取代張敬軒
【張敬軒演唱會】年底開10場跨年騷唱Side Track　為軒仔入行20周年大總結【內附購票詳情】
12:05 2022/11/08
【張敬軒演唱會】年底開10場跨年騷唱Side Track　為軒仔入行20周年大總結【內附購票詳情】
張敬軒 歌手 演唱會

最高瀏覽

【超越血緣的愛】孤兒15歲時被領養赴美　90後港男幸福宣言︰我好幸運
18:56 2022/11/18
【超越血緣的愛】孤兒15歲時被領養赴美　90後港男幸福宣言︰我好幸運
【奇蹟降臨？】高材生女兒輟學照顧癱母4年　深夜驚見媽媽坐立穿衣揭崩潰真相
18:36 2022/11/20
【奇蹟降臨？】高材生女兒輟學照顧癱母4年　深夜驚見媽媽坐立穿衣揭崩潰真相
【學海無涯】43歲廖碧兒碩士畢業戴四方帽似少女　答謝Mr. G疑公開戀情？
13:24 2022/11/20
【學海無涯】43歲廖碧兒碩士畢業戴四方帽似少女　答謝Mr. G疑公開戀情？