【萬千星輝頒獎典禮2022】粉絲為陳煒慶生兼賀新婚　煒哥兩劇入圍提名視后

▲ 粉絲為陳煒慶生。

今天（11月21日）是陳煒成為陳太後的首個生日，昨日（11月20日）煒哥的一班粉絲特別舉辦生日會為煒哥慶生外，同時祝賀她新婚之喜。席上，除一班痛錫煒哥的粉絲外，煒哥丈夫、家姐及姐夫都有到場，齊祝賀煒哥牛一。

另外，今日亦公佈《萬千星輝頒獎典禮》提名名單，煒哥憑《回歸》及《黯夜守護者》提名最佳女主角。

▲ 陳煒與丈夫。

煒哥過足戲癮

問到有否信心奪視后，煒哥謂：「信心係一定要有，其實自己兩個角色都好鍾意，因為《回歸》同《黯夜》係兩個完全唔同性格嘅人物，所以都過足戲癮，最重要係觀眾鍾意。個人私心會更喜歡《回歸》鄧麗娟多一些，因為係適逢香港回歸25周年，感覺同所有香港人一齊經歷過去，憧憬未來，所以更有感覺和使命感。」

另外，煒哥同郭晉安雖然是首次合作，但已得到《最受歡迎電視拍檔》的提名，對此煒哥謂：「係有少少驚喜，因為同安仔真係第一次合作，出到嚟得到觀眾鍾意，真係好開心，希望大家都投我哋一票。」

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