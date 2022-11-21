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【期間限定】「友」手工啤酒期間限定 柚子薑「自己友」Lager全新上市

休閒消費 17:22 2022/11/21

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熱門 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

柚子薑「自己友」Lager全新上市。

「友」手工啤酒於今個冬日，限定推出全新口味─柚子薑「自己友」Lager，靈感源自兩款深得港人喜愛的食材—柚子及薑，創新地釀製出港人「友」共鳴的專屬特色味道。是次推出的全新口味為「自己友」，正正代表著身邊那位深知你心的好友。

最新影片推介:

新口味加入產自日本四國的柚子及冬日必備的暖薑。以大麥為基礎，輕盈的麥芽酒身滲透著濃郁柚子香及淡淡薑味，保留手工啤酒風味更添上回甘味。當中的苦味屬最低級別，酒精濃度4.8%，適合所有飲家，是任何場合的輕鬆之選。全新推出的柚子薑「自己友」Lager將於2022年11月23日起陸續於各大便利店及指定餐廳/酒吧期間限定有售。

「友」手工啤酒繼上月推出「友」問「友」答活動反應熱烈後，今月再度加推《期間限定「自己友」八字合盤》活動，凡於限定期間於指定餐廳或酒吧購買1杯柚子薑「自己友」Lager，駐場的八字算命師將即時為你免費看八字合盤！

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責任編輯︰陳珈希

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