【臭氣沖天】放臭屁是癌症警號？　醫生揭兩大關鍵：年紀大恐變大腸癌

大庭廣眾放屁，總會令人尷尬萬分，但其實放屁是正常的健康表現，長期放臭屁，可能是一種健康警號。台灣有肝膽腸胃科醫生分享案例，稱曾有1名上班族上班時經常放屁，經查大腸有5厘米大的息肉，導致排便不順。另有大腸直腸外科醫生直言，放臭屁隨年紀大，肝功能下降後，就會形成代謝不完全，積年累月下來就會變成大腸癌。

台灣肝膽腸胃科醫生錢政弘在《醫師好辣》節目中分享案例，稱一名上班族上班時常放屁，引起同事不滿，之後該名上班族經檢查，才發現大腸有一塊5厘米大的息肉，導致排便、排氣不順暢，之後將息肉切除，症狀有所改善。

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台灣大腸直腸外科醫生林耿億直言，放臭屁與飲食習慣、生活作息有關，患者常大魚大肉或捱夜，考試前壓力大，坦言放臭屁是人身體的一個警訊，表示所承受的負擔已超過身體負荷範圍。

林醫生又稱，不少前來求醫者，常因放臭屁，擔憂自己患大腸癌，坦言放臭屁代表攝取過量的蛋白質、油脂，在小腸裏沒辦法完全消化，進入大腸經過一些不好的細菌發酵後，產生一些硫化物等。

林醫生稱，年輕時大多不會有什麼問題，但隨著年紀增長，肝功能下降後，會形成代謝不完全，積年累月下來，就會變成大腸癌。

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責任編輯：羅嘉欣