【萬千星輝頒獎禮】鮑起靜陳瀅江美儀視后混戰　唐詩詠4劇爭獎龔嘉欣隨時跑出？

無綫年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2021》將於來年1月8日晚舉行。TVB今日（11月21日）公布視帝視后等16個獎項的提名名單。

話題甚高的台慶劇《美麗戰場》、《下流上車族》等主要演員也有份角逐獎項，上位花旦鬥老戲骨，戰況看來相當激烈！未知會否如去年般有一眾五強候選人齊齊著靚靚為頒獎禮拍攝場刊呢？

陳瀅鮑姐爭視后

一共有來自26奪劇集的36位女主角入圍角逐視后寶座，四大台慶劇的女主角都有份入圍，包括：《美麗戰場》的陳瀅、劉佩玥、 朱晨麗、陳曉華;《下流上車族》的鮑起靜、江美儀;《超能使者》的唐詩詠;《法證先峰V》的蔡思貝、蔡潔、王敏奕。

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唐詩詠憑4劇提名

提名名單中出現「自己打自己」的局面，唐詩詠最為厲害，以《鐵拳英雄》、《回憶光影頌：我的驕傲》、《白色強人II》、《超能使者》入圍。

陳曉華以《異搜店》、《回憶光影頌：曙光》、《美麗戰場》3個角色爭視后。

陳瀅、江嘉敏、JW、陳煒、蔡思貝同樣有2個角色爭獎，今年話題度極高的陳瀅以《痞子殿下》、《美麗戰場》角逐視后，似乎有望憑後者入圍5強。

▲ 完整提名名單

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龔嘉欣隨時跑出？

龔嘉欣以《十八年後的終極告白2.0》、《回憶光影頌：究竟天有幾高》兩劇角逐視后。嘉欣今年憑《十八年後的終極告白2.0》演的沈越獲讚，在劇中突然變阿媽的龔嘉欣上演一幕超虐心的哭別女兒戲碼，更狂摑對手譚俊彥。

▲ 龔嘉欣

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當中嘉欣在IG寫道：「辛苦好拍擋 受了我這麼多巴狠狠的耳光， 一場我很喜歡的戲 ，真的是痛入心。」

嘉欣的演出更獲同劇演員留言讚好，同時不少網民留言撐嘉欣可憑此劇奪視后。

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