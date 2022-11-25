居家旅行必備！四大關鍵營養素增免疫、強化呼吸道

隨著本港防疫政策正逐步放寬，大眾紛紛計劃出國外遊，不過旅行前首要強化身體免疫力，打好根基，才有足夠活力享受旅程。想提升保護力，可以靠補充四大關鍵營養素，包括維持免疫系統健康的維他命C、維他命D和鋅，以及支持呼吸系統健康的紫錐菊。Swisse全新升級版4合1泡騰片，一片便有齊以上四大營養素，美味又便攜，有它「傍住你」去旅行就更安心。

▲ Swisse泡騰片輕便易攜，可放進手袋或行李隨身備用，隨時隨地為你補充營養。

比較市面4大泡騰片

說到提升免疫力，很多人都會想到補充維他命C，其實只靠補充單一營養並不足夠，應配合其他營養，如維他命D、鋅等，才能事半功倍。大家最常會以維他命C泡騰片作日常營養補充劑，強化免疫力，而市面上的維他命C泡騰片產品眾多，成分不一，在選購時除了留意產品價格外，應細心查看成分表，選擇具口碑的優質產品，才能達到強健的效果。

我們精選了市面上4款熱賣的維他命C泡騰片，從成分作比較，結果Swisse的泡騰片成分最全面，而且價格實惠，平均一片只需$3.5，性價比極高。

▲ 一圖看清市面4款熱賣維他命C泡騰片的成分比較。

多元營養強化免疫 增呼吸道健康

來自澳洲NO.1維他命及保健食品品牌*Swisse，創立至今逾半世紀，專門製造食用營養補充品，在當地及國際上均大受歡迎，連國際巨星Nicole Kidman都為品牌擔任代言人。

▲ 紫錐菊於西方草藥中常用作支持免疫系統健康，包括呼吸系統健康。

Swisse全新推出的升級版4合1免疫配方泡騰片，每片的維他命C含量由800mg增至1,000mg，還添加400mg維他命D及10mg鋅，維持免疫系統健康，同時更特別添加德國天然優質紫錐菊成分，有助支持呼吸系統健康，而且採用最優質成分，是信心保證。

▲ Swisse泡騰片獨有天然草莓口味，沖泡後呈淡淡粉紅色，美味可口。

其獨有天然草莓口味，美味可口，而且輕巧便攜，每日一片，不但能為你築起最強免疫防線，更能紓緩日常的疲勞感，提升活力。

限時搶購！萬寧獨家買一送一優惠

如果大家準備出國外遊，或是希望強化免疫力，就不要錯過品牌最新推出的買一送一優惠，由11月25日至12月1日期間，於萬寧獨家專享買一送一優惠，平均$70／40片，非常超值！

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*IRI MarketEdge截至2019年3月24日的保健食品及維他命銷售數據移動年總數（MAT，以澳洲藥房及日用品商店總銷售金額計算）

（特約）