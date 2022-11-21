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【男生還押】涉販毒兼無牌駕駛　14歲男生及運輸工還押明年再訊

社會 16:21 2022/11/21

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涉販毒兼無牌駕駛，14歲男生及運輸工還押明年再訊。（資料圖片）

警方於上周六（19日）凌晨巡查時，發現1名14歲男司機涉無牌駕駛，並在車內檢獲市值約3.1萬元的氯胺酮及可卡因。14歲男生被控販毒和無牌駕駛等3罪，24歲男運輸工則被控串謀販毒罪，案件今（21日）於觀塘裁判法院提堂。被告暫毋須答辯，案件押後至2023年2月13日再訊，待警方進一步調查，兩被告申保釋被拒還押。

被告為14歲男生及陳梓謙（24歲，運輸工人），男生被控危險藥物的販運、駕駛時無駕駛執照、沒有第三者保險而使用汽車共3罪。

控罪指男生於2022年11月19日，在牛頭角道33號外無牌駕駛1輛私家車及沒有備有1份有效和符合汽車保險條例規定的第三者風險保險單或保證單，並在上址非法販運危險藥物，即21.2克氯胺酮及約36.1克霹靂可卡因。陳被控在同日在香港與14歲男生串謀販運上述危險藥物。

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記者：陳曉欣

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