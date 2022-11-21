【公德心】 港女KOL行山柑皮亂抛山野　激發網民罵戰意見兩極

▲ KOL港女本打算在instagram晒健康行山食柑照，點知背後一埋柑皮，被連登仔放上網公審冇品。

自己垃圾自己帶走，行山者切勿把任何垃圾遺留於郊野之中，以免引起衞生問題及對生態造成影響。有連登網民昨日(20日)發帖，公審1名港女KOL在行山期間吃柑，將柑皮亂抛山野，帖文激發網民罵戰意見兩極。

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該名網民昨日(20日)於連登討論區發帖，主題是「無品港女行山食完橙就咁掉橙皮落地下」，還上載了該KOL港女的Instagram截圖，相片看到樓主所指的無品港女正蹲着吃柑，身後更清楚看到一埋柑皮垃圾棄置在山野，

呢條友影相又係成日踩櫈，勁冇公德心，俾人發現咗仲要即刻del相同熄留言，真係好X

KOL港女昨天(20日)急將Instagram行山食柑的相關相片先刪除，餘下同一輯的健康行山照及與媽媽行山的合照，卻於今天午飯時間再刪post，並關掉所有留言功能，以免被網民圍剿及「走粉」，粉絲人數仍有14萬人。

貼文一出，即引起連登仔熱議，連登仔意見兩極，有人撐港女KOL於山上棄掉並無不妥，「其實塵歸塵土歸土先係正確做法，你將啲有機物運去堆填區先係反智做法~而家掉橙皮去野外係施緊肥」；不過也有其他網民指KOL港女棄掉柑皮在山野的石上不是草叢。

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根據《郊野公園及特別地區規例》（第208A章），任何人在郊野公園及特別地區亂拋垃圾，即屬違法，違例者可被罰款1500元。

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責任編輯︰王明芳