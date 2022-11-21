【罕見併發症】男子換腎4個月新腎臟突癌變　移植不到1年癌逝

英國一名49歲男子，在接受腎臟移植手術4個月後，新腎臟突發生癌變，並蔓延至其他器官，導致其在移植手術不到1年就病逝。死者妻子質疑醫院沒發現捐贈者的器官有癌變，還將有問題的器官移植給丈夫。負責相驗的法醫表示，腎臟出現癌變是與移植手術有關，但這是一宗罕見的併發症造成，非器官本身有癌變。

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綜合外媒報道，英國49歲Parminder Singh Sidhu在當地接受腎臟移植手術，但在他成功換腎4個月後，醫生卻在他的腎臟裏，發現一個微小腫塊，當時一度診斷是普通囊腫。更不幸的是，醫生未幾便發現這個小囊腫已癌變，癌細胞已從腎臟擴散到脊椎等其他器官。

患者隨後接受腫瘤切除手術，但在移植手術不足3月就病逝，其47歲妻子悲痛表示，「我先生這麼信任醫生，他們竟然沒有發現問題，就將這個腎臟移植給他！」

負責相驗Parminder遺體的法醫Lydia Brown在驗屍報告中寫道，「死者的死亡原因，為移植手術中發生一項罕見併發症。」並稱，因捐贈者本身無癌症跡象或病史，故醫生本來就不需要懷疑捐贈器官是否有癌變的可能性。

有外科醫生表示，「那場移植手術無任何值得擔心的徵兆，發生這樣的結果我們都很驚訝。但是即使是現在回想起來，仍然找不到不應該動手術的理由。」

Parminder30多歲時首次出現腎臟問題，在來英國前，曾在印度接受過腎臟移植，但疫情期間，其腎臟又再度出現問題，故決定重新接受器官移植，更換腎臟。醫務人員指出，腎臟捐贈者是死於頭部創傷，沒有理由懷疑他生前患有癌症。

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責任編輯：羅嘉欣