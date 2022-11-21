【小一派位】小一自行派位港島區熱門小學收生情況　少數學校不超收反剩學額

▲ 小一自行派位，港島區熱門學校超收情況一覽。

2023學年官立及資助小一自行分配學位結果今日（11月21日）公布，家長可向申請小學查詢結果。TOPick翻查港島區其中28間熱門小學網頁公布的結果，超收情況不算嚴重，僅3間超收10人或以上，大多學校都沒有超收，甚至部分學校未能用盡自行派位的學額。

根據現行的小一入學制度，在自行收生階段，學校至少提供50%學額，當中30%預留予世襲生，包括教職員子女、在讀學生弟妹等。本年度有43,755人申請自行分配學位，當中21,724人獲派學位，成功比率達49.6%，是近15年新高。若自行派位超收人數愈多，大抽獎學額就會減少，所以是家長報名統一派位的重要參考指標。

港島灣仔區12校網是傳統名校集中地，不過除了軒尼詩道官立小學（銅鑼灣）超收10人、軒尼詩道官立小學超收1人外，其餘熱門學校，如聖公會聖雅各小學、瑪利曼小學都沒有超收，寶血小學更剩餘11個自行派位學額。東區方面，14校網的香港嘉諾撒學校超收10人、16校網聖公會柴灣聖米迦勒小學超收12人，其餘學校超收情況都不算嚴重。

最新影片：

11校網

嘉諾撒聖心學校

自行分配學位學額：75

實際收生學額：75

超收學額：0

英皇書院同學會小學

自行分配學位學額：25

實際收生學額：25

超收學額：0

英皇書院同學會小學第二校

自行分配學位學額：38

實際收生學額：38

超收學額：0

聖公會基恩小學

自行分配學位學額：45

實際收生學額：45

超收學額：0

般咸道官立小學

自行分配學位學額：30

實際收生學額：32

超收學額：2

聖公會呂明才紀念小學

自行分配學位學額：50

實際收生學額：39

超收學額：-11

聖公會聖彼得小學

自行分配學位學額：90

實際收生學額：99

超收學額：9

12校網

寶血小學

自行分配學位學額：38

實際收生學額：27

超收學額：-11

聖公會聖雅各小學

自行分配學位學額：63

實際收生學額：63

超收學額：0

軒尼詩道官立小學

自行分配學位學額：63

實際收生學額：64

超收學額：1

軒尼詩道官立小學（銅鑼灣）

自行分配學位學額：63

實際收生學額：73

超收學額：10

瑪利曼小學

自行分配學位學額：60

實際收生學額：60

超收學額：0

嘉諾撒聖方濟各學校

自行分配學位學額：60

實際收生學額：60

超收學額：0

聖若瑟小學

自行分配學位學額：75

實際收生學額：75

超收學額：0

14校網

番禺會所華仁小學

自行分配學位學額：50

實際收生學額：50

超收學額：0

香港嘉諾撒學校

自行分配學位學額：75

實際收生學額：85

超收學額：10

北角官立小學

自行分配學位學額：63

實際收生學額：63

超收學額：0

丹拿山循道學校

自行分配學位學額：38

實際收生學額：40

超收學額：2

北角衞理小學

自行分配學位學額：50

實際收生學額：59

超收學額：9

滬江小學

自行分配學位學額：50

實際收生學額：56

超收學額：6

16校網

香港中國婦女會丘佐榮學校

自行分配學位學額：63

實際收生學額：63

超收學額：0

聖公會柴灣聖米迦勒小學

自行分配學位學額：50

實際收生學額：62

超收學額：12

中華基督教會基灣小學（愛蝶灣）

自行分配學位學額：50

實際收生學額：57

超收學額：7

中華基督教會基灣小學

自行分配學位學額：50

實際收生學額：54

超收學額：4

筲箕灣崇真學校

自行分配學位學額：50

實際收生學額：52

超收學額：2

18校網

聖公會田灣始南小學

自行分配學位學額：63

實際收生學額：67

超收學額：4

香港南區官立小學

自行分配學位學額：50

實際收生學額：50

超收學額：0

香港仔聖伯多祿天主教小學

自行分配學位學額：63

實際收生學額：61

超收學額：-2

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責任編輯︰林愛娜