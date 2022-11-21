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【污水監測】東區、觀塘區及屯門區污水檢測陽性　政府派4萬快測包

社會 16:37 2022/11/21

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東區、觀塘區及屯門區污水檢測陽性，政府派4萬快測包。（資料圖片）

政府今日（21日）表示，因應東區、觀塘區及屯門區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約4萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

  • 東區 — 杏翠苑、柴灣戲院大廈、華泰大廈及柴灣邨
  • 觀塘區 — 順緻苑
  • 屯門區 — NAPA、The Carmel、冠峰臺、小秀上村、珀居、稔灣村（嘉才里）、嘉和里及嘉福里

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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責任編輯：李榮忠

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