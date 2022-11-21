【消費物價】10月基本通脹率按年升1.7%　政府：通脹在短期內保持溫和

▲ 10月基本通脹率按年升1.7%，政府指通脹在短期內保持溫和（資料圖片）

政府統計處今日（21日）公布10月份的消費物價指數，按年上升1.8%，較9月份的相應升幅4.4%為低。今年9月份的升幅較大，主要是由於去年9月份香港房屋委員會豁免公營房屋租金導致比較基數較低。剔除所有政府一次性紓困措施的影響後，基本通脹率按年升幅為1.7%，較9月份1.8%略低。

經季節性調整的綜合消費物價指數，截至10月止的三個月的平均每月升幅為0.2%，而截至9月止的三個月的相應升幅則為0.1%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的升幅均為0.1%。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在10月份錄得按年升幅的類別為電力、燃氣及水（上升13.4%）、衣履（上升4.5%）、外出用膳及外賣（上升3.5%）、基本食品（上升3.3%）、煙酒（上升1.9%）、交通（上升1.5%）、雜項服務（上升1.5%）、雜項物品（上升1.0%）和住屋（上升0.1%）。

另一方面，綜合消費物價指數在10月份錄得按年跌幅的類別為耐用物品（下跌0.6%）。

政府發言人表示，10月基本消費物價通脹維持溫和。食品價格的按年升幅略為放緩，儘管仍然相對較快。衣履價格繼續錄得明顯升幅，能源相關項目價格大幅上升。不過其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。

儘管外圍價格壓力龐大，在本地成本壓力大致輕微下，總體而言通脹在短期內應保持溫和。政府會繼續留意情況。

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責任編輯：陳麗娜