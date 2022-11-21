【乳癌治療】先雙標靶後手術　40歲乳癌患者成功保乳頭

▲ 2022年9月有病人組織進行「HER2陽性乳癌患者對治療及病友組織意見調查」。

乳癌是本港女性最常見癌症，HER2陽性乳癌更是屬於惡性較高的乳癌，儘管隨著時代進步，目前已有不少新式療法專門針對這類型的腫瘤，惟有調查發現超過半數HER2陽性乳癌患者在獲取最新治療資訊上出現困難。有乳癌患者表示於政府醫院確診其乳房腫瘤屬於HER2類型後，公院內的醫生只建議進行全乳切除手術，她需從其他同路人或私家醫生口中才獲悉更多其他治療方案。

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年約40歲的Simy，家族有乳癌病史，去年12月突然摸到乳房有硬塊，驚慌下立即求醫。公立醫院醫生經過檢查，發現其乳房內有直徑達3.8cm大小，屬於HER2類型腫瘤，並向她建議進行全乳切除手術，她透露當時對治療方法沒有太多認知，未及仔細思考便欣然同意醫生的說法。

慶幸地，她於排期等候做手術期間，認識了不少病友，才知道原來有術前治療這回事。她其後再聽取其他私家專科醫生意見，決定先在公院進行免費的雙標靶加化療的治療，結果腫瘤由3.8cm縮小1.5cm，才再進行切割乳房手術，成功令乳頭保留下來。不過，由於術後治療的雙鏢靶藥物暫未被納入醫管局藥物名冊，令她需轉到費用高昂的私家醫院，繼續術後雙標靶治療，財政開支亦大增。

參與該次研討會的臨床腫瘤科專科醫生張寛耀醫生指出，患者在診症室時間有限，特別是在公營醫療體系內，難以完全依靠醫生作為資訊發放的唯一渠道，故此認為集合各持份者的力量，才能為患者提供最完善的支援。

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2022年9月有病人組織，包括全球華人乳癌組織聯盟、乳您一起 – you’re not alone及同路人同盟聯合，進行「HER2陽性乳癌患者對治療及病友組織意見調查」，成功訪問91位HER2陽性乳癌患者。調查結果發現：2. 超過半數(55%)患者表示沒有足夠時間從醫護人員身上了解新式或其他治療選項；調查也問及患者期望病友組織增強哪些支援時，最多患者希望病友組織能夠強化情緒支援(77%)，其次是藥物資助計劃等(76%)。

根據資料，近年出現的雙鏢靶藥物可在為期1年的術後輔助治療中，代替單鏢靶藥物，每3周注射1次，並在化療輔助下減低早期高復發風險，患者在8年內復發或死亡的機會至28%。此外，病患接受雙標靶治療時，第一針是以靜脈滴注進行，之後 轉 用皮下注射，發現皮下注射過程不多於十分鐘，而靜脈滴注卻需要2小時，皮下注射讓生活安排更靈活。

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責任編輯：羅嘉欣