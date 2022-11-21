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【特首確診】李家超訪泰4日返港確診　一文看清到底有機會在哪裏中招？

政治 16:45 2022/11/21

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熱門 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

特首李家超訪泰返港後，在機場核酸檢測證實確診。（資料圖片）

特首李家超早前出訪泰國曼谷4日，參與亞太經濟合作組織（APEC），昨晚返港後，在機場核酸檢測證實確診。

到底李家超有機會在哪裏中招？TOPick記者整合李家超在曼谷的公開行程，發現他連日在多個場合均無戴口罩。除了在APEC會場之外，他返港當日早上，亦在曼谷市面一間餐廳食早餐。

值得一提的是，李家超在訪問泰國期間快測均呈陰性，他曾經有多次機會與國家主席習近平同場，當中至少在3個場合中，並無戴上口罩，包括：

１）上周四晚上出席APEC歡迎晚宴時，與習近平一同進入晚宴會場

上周四李家超（右四）晚上出席APEC歡迎晚宴時，與習近平（右五）一同進入晚宴會場。（政府新聞處圖片）

２）上周五出席首場APEC領導人非正式會議，坐在習近平左側

李家超曾經有多次機會與國家主席習近平同場，當中至少在3個場合中，並無戴上口罩。（資料圖片）

３）上周六峰會結束時，與習近平挽手離場

李家超訪泰公開行程一覽︰

11月17日（星期四）
早上：抵埗後，在曼谷機場獲泰國總理府副部長Ronaphop Patamadis迎接，並與泰國總理巴育會面
　　　與中國駐泰國大使韓志強會面

下午：在機場為國家主席習近平接機

晚上：出席APEC歡迎晚宴，與習近平一同進入晚宴會場（沒戴口罩）

    點擊圖片放大
    +2

11月18日（星期五）

早上：抵達APEC會場後，與泰國總理巴育握手合照（沒戴口罩）
　　　出席首場APEC領導人非正式會議，坐在國家主席習近平左側（沒戴口罩）
　　　出席另一場會議時，坐在國務委員兼外交部部長王毅左側，二人更短暫交談（沒戴口罩）

下午：亞太經合組織商貿諮詢理事會成員對話環節（沒戴口罩）
　　　與印尼總統佐科維多多進行雙邊會談（沒戴口罩）
　　　與新加坡總理李顯龍進行雙邊會談（沒戴口罩）

傍晚：禮節性拜會泰國國王瑪哈‧哇集拉隆功及泰國王后蘇提達

    點擊圖片放大
    +2

11月19日（星期六）

早上︰出席APEC領導人非正式會議（沒戴口罩）
　　　與越南國家主席阮春福進行雙邊會談（沒戴口罩）

下午︰與國家主席習近平挽手離場（沒戴口罩）
　　　到機場為習近平送機
　　　與泰國副總理蘇帕塔納蓬會面（沒戴口罩）
　　　與中國駐泰國大使韓志強會面（沒戴口罩）

晚上︰會見傳媒總結行程
　　　宴請泰國商界及香港商貿團（沒戴口罩）

    點擊圖片放大
    +5
    +4

11月20日（星期日）

早上︰與駐曼谷經貿辦同事，在泰國當地食早餐（沒戴口罩）
　　　到雜貨店視察當地物價

下午︰參觀泰國正大集團（CP Group）（沒戴口罩）
　　　參觀安美德集團（Amata Group）
　　　會見傳媒總結行程

    點擊圖片放大
    +3
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責任編輯：關景騰

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