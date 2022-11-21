【特首確診】李家超訪泰4日返港確診 一文看清到底有機會在哪裏中招？
特首李家超早前出訪泰國曼谷4日，參與亞太經濟合作組織（APEC），昨晚返港後，在機場核酸檢測證實確診。
到底李家超有機會在哪裏中招？TOPick記者整合李家超在曼谷的公開行程，發現他連日在多個場合均無戴口罩。除了在APEC會場之外，他返港當日早上，亦在曼谷市面一間餐廳食早餐。
值得一提的是，李家超在訪問泰國期間快測均呈陰性，他曾經有多次機會與國家主席習近平同場，當中至少在3個場合中，並無戴上口罩，包括：
１）上周四晚上出席APEC歡迎晚宴時，與習近平一同進入晚宴會場
２）上周五出席首場APEC領導人非正式會議，坐在習近平左側
３）上周六峰會結束時，與習近平挽手離場
李家超訪泰公開行程一覽︰
11月17日（星期四）：
早上：抵埗後，在曼谷機場獲泰國總理府副部長Ronaphop Patamadis迎接，並與泰國總理巴育會面
與中國駐泰國大使韓志強會面
下午：在機場為國家主席習近平接機
晚上：出席APEC歡迎晚宴，與習近平一同進入晚宴會場（沒戴口罩）
11月18日（星期五）：
早上：抵達APEC會場後，與泰國總理巴育握手合照（沒戴口罩）
出席首場APEC領導人非正式會議，坐在國家主席習近平左側（沒戴口罩）
出席另一場會議時，坐在國務委員兼外交部部長王毅左側，二人更短暫交談（沒戴口罩）
下午：亞太經合組織商貿諮詢理事會成員對話環節（沒戴口罩）
與印尼總統佐科維多多進行雙邊會談（沒戴口罩）
與新加坡總理李顯龍進行雙邊會談（沒戴口罩）
傍晚：禮節性拜會泰國國王瑪哈‧哇集拉隆功及泰國王后蘇提達
11月19日（星期六）︰
早上︰出席APEC領導人非正式會議（沒戴口罩）
與越南國家主席阮春福進行雙邊會談（沒戴口罩）
下午︰與國家主席習近平挽手離場（沒戴口罩）
到機場為習近平送機
與泰國副總理蘇帕塔納蓬會面（沒戴口罩）
與中國駐泰國大使韓志強會面（沒戴口罩）
晚上︰會見傳媒總結行程
宴請泰國商界及香港商貿團（沒戴口罩）
11月20日（星期日）︰
早上︰與駐曼谷經貿辦同事，在泰國當地食早餐（沒戴口罩）
到雜貨店視察當地物價
下午︰參觀泰國正大集團（CP Group）（沒戴口罩）
參觀安美德集團（Amata Group）
會見傳媒總結行程
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責任編輯：關景騰