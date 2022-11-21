【開心無敵獎門人x超能使者】劉穎鏇乳酪當鹹魚　 黃紫恩享受濕身騷好身材

▲ 《超能使者》演員參加《開心無敵獎門人》。

TVB節目《開心無敵獎門人》在昨晚（11月20日）播出一集有「獎門人」曾志偉，帶領「獎老」錢嘉樂、阮兆祥、麥美恩、林穎彤及程浩駿擔任主持。

該集嘉賓有「超能使者」隊的陳山聰、劉佩玥、劉穎鏇、張國強、林子善及楊卓娜，以及「Poker」隊的Eric Kwok（郭偉亮）、方力申、JW（王灝兒）、劉浩龍、陳欣茵及黃紫恩。

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▲ JW玩遊戲時十分投入。

JW劉穎鏇表現搞笑

當中，首個遊戲「開心無敵估嘢食」內，以JW玩得最為落力，她不顧儀態對所有食物均作「飛擒大咬」妝，最後更激動至整個人跌在地上，埸面搞笑。

至於「鬼妹仔」劉穎鏇則大放笑彈，負責「估嘢食」的她，聽到吃完乳酪的山聰形容所吃食物是「西式早餐經常吃到的食物」時，劉穎鏇竟然回答是鹹魚，令人摸不着頭腦。

「辣辣壽桃邊個食」環節亦相當爆笑，小方玩「口不對心」時因為秒輸，即時瘀爆趴地遮醜，並自辯是因新冠肺炎後遺症「腦霧」所致；子善之後上場玩時，雖然口響響自稱沒有腦霧，但一開口竟然嗌六（遊戲數字只有一至五），錯到離晒大譜，可謂自打嘴巴。

▲ 陳山聰被「鬼妹仔」劉穎鏇激死。

山聰玩到氣喘

最後兩位「秒輸男」上演最「渣」決戰，自信十足的小方賽前豪言：「輸咗嗰隊每人食兩個（壽桃）！」結果子善再獻新猷—口裏嗌一，但手卻出拳頭，正式成為「渣中之最」！子善被罰吃完辣辣壽桃後，更大耍功夫止辣，相當騎呢。

「開心無敵大電視」今次搞搞新意思，大家只能做動作唔畀出聲，玩得之人小方大晒倒立及瞓地扮屍體，山聰則錫錫劉佩玥面珠扮親熱，眾人玩得相當投入，就連向來跑開步的山聰都玩到氣喘。

▲ 陳欣茵與黃紫恩。

黃紫恩夠投入

至於玩「開心無敵口噏噏」時，Eric Kwok和山聰分別將「Poker」和「老母炒蟹」講到令人想入非非，山聰更忍不住笑問：「講唔講得架？」

另外，黃紫恩在玩「彈遮遮」時，身穿淺紫色瑜伽bra top的她，被淋濕後扮享受被水淋，盡顯玩得一面及展美好身段。

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