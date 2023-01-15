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何超蓮首度現身《獎門人》　拋低「最靚千金」包袱超投入玩遊戲

娛樂 17:01 2023/01/15

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何超蓮上《獎門人》玩遊戲。

《獎門人新春感謝祭》除有「獎門人」曾志偉帶領五位「獎老」阮兆祥、林秀怡、吳嘉儀、程浩駿及徐文浩外，還有「元老級獎老」林曉峰（阿Lo）回歸擔任主持。

至於嘉賓陣容包括「兔兔收得隊」何超蓮、陳瀅、王灝兒（JW）、《聲夢傳奇2》亞軍黃洛妍（Janees）及畢業生侯雋熙（Duncan）、文佐匡（Sean）、陳昊廷（Timothy），以及「美女猛獸隊」余思霆、陳嘉慧、彭慧中及陳星妤（前名陳聖瑜），程浩駿及徐文浩亦會落場玩埋一份。

陳瀅、陳星妤（左）鬥啜波。

是集美女如雲，仲有堪稱「最靚千金」的已故賭王何鴻燊女兒何超蓮首度現身《獎門人》，甫開場她便興奮謂：「我自薦上嚟架，好想上嚟玩！」

零架子的超蓮全程傾盡全力玩，不介意食「辣壽桃包」兼濕身之餘，還於「口噏噏」環節因錯誤解讀JW講粗口，搞到一頭霧水「天然呆」，令全場爆笑。

獎門人整蠱「聲夢仔仔」

面對「鑽石級女神」大駕光臨，在場男士也瞬間變「怕醜綿羊仔」；當進行「坐波波」環節時，負責夾實氣球的Sean與Timothy一埋位已面青，超蓮忍唔住呻：「做咩啫？！我依家好恐怖咩？」

話口未完，獎門人忽然無預警衝前坐爆Sean大腿上的波，為超蓮這位VVIP作親身示範，受「重創」的Sean即嚇到魂魄唔齊，Timothy見狀亦驚到牙都震。

其間，玩得投入的超蓮來回跑跑跳跳，搞到索晒氣兼大嗌「腳軟」，此時獎門人再「怒坐」Timothy向超蓮傳授秘技，場面搞笑。

超蓮玩得十分投入。

JW遭獎老連環攻擊

望落嬌滴滴的JW則施展「魚躍龍門」雙腳離地彈跳坐爆波，衝擊力之勁令Sean和Duncan面容扭曲恍如受刑，前者見JW飛撲埋嚟一刻更恐懼得大聲慘叫。

身高1.56米的JW又遭獎老們連環攻擊，先是於「排排坐」期間被阿Lo暗寸：「有個別嘉賓企喺度，我又唔覺企喺度。」

「兔兔收得隊」成員食「辣壽桃包」嘅痛苦表情。

之後玩「開口中」時，JW向獎門人報寸被程浩駿從後偷襲掟Cream。

可是，怎料獲批准還擊的她再被「高人」程浩駿嘲諷：「你夠唔夠高架？」激到JW怒「抆」Cream報仇。

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