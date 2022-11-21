【萬千星輝頒獎典禮2022】陳山聰由視帝大熱跌入男配？　姚子羚降呢跟After Class爭女配獎

▲ 《萬千星輝頒獎典禮2022》提名名單公布了！

TVB年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2022》將於明年1月8日（星期日）舉行，今日（11月21日）公佈了各個獎項的提名名單。

一如去年般，繼續大幅增加入圍名額，其中16個獎項將由全港觀眾、TVB全台職藝員及TVB評委會投票選出，包括最佳男主角、最佳女主角、最佳劇集、最受歡迎電視男角色、最受歡迎電視女角色、最佳男配角、最佳女配角、飛躍進步男藝員、飛躍進步女藝員等，投票時間由11月21日至12月30日深夜12時止。

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陳山聰「降呢」最佳男配角？

不過提名名單公開後引起網民紛議，皆因主角與配角之分別引起不少疑問，例如今年有6套劇集孭飛為男主角的陳山聰，在《鐵拳英雄》、《十八年後的終極告白2.0》、《超能使者》亦可謂第二男主角，惟「降呢」提名至「最佳男配角」組別，只剩餘下三劇提名男主角，分別是《金宵大廈2》、《回歸光影頌: 我的驕傲》、《美麗戰場》。

但在其他劇集的第二男主角如《痞子殿下》朱敏瀚、《美麗戰場》方力申、《法證先鋒V》洪永城亦同樣入圍「最佳男主角」組別，而《白色強人II》三大男主角皆入圍視帝提名，情況不一，令人疑惑。

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姚子羚與After Class爭女配

在女主角的提名名單同樣出現類似情況，姚子羚今年唯一一部劇集《鐵拳英雄》的入圍，亦被降呢至「最佳女配角」，更要與憑《青春本我》的炎明熹﹑姚焯菲﹑鍾柔美、和詹天文等爭獎，真的令人摸不着頭腦。

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《青春本我》獲得最多提名

另外，獲得最多提名的劇集並非4大台慶劇之一，而是由《聲夢傳奇》學員主演的《青春本我》單是在主角、最喜愛男女角色、配角獎項組別已合共有26個提名，冠絕其他劇集，認真厲害。

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