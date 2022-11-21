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【世界盃】A組塞內加爾賽前痛失主將文尼　凌晨鬥大勇荷蘭勢遇險

社會 17:38 2022/11/21

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塞內加爾。(法新社圖片)

今晚(21日)世界盃賽事，除了B組矚目大戰英格蘭對伊朗外，A組則在香港時間周二零時，由荷蘭對陣非洲勁旅塞內加爾。香港人如非球迷，或許對塞內加爾認識不多，其實塞內加爾足運發展蓬勃，雖然今次痛失主將沙迪奧文尼(Sadio Mane)，但陣中不少球員在英超、法甲搵食，有機會成為荷蘭出線的攔路虎。

塞內加爾位處西非，屬沿海國家，人口近1,800萬，曾為法國殖民地，至1960年脫離法國獨立，但官方語言維持法語。該國足球發展蓬勃，為應屆非洲盃冠軍，頭號球星沙迪奧文尼因傷緣盡世界盃，對球隊進攻有一定影響，但仍有效力英超車路士的中堅高列巴尼(Kalidou Koulibaly)、門將文迪(Edouard Mendy)，防線仍屬穩健，料可抵住荷蘭的鋒線。

荷蘭方面，今次是8年來再出席國際大賽，並第3度由名帥雲高爾(Louis van Gaal)出山接掌球隊，自去年8月領兵後15戰錄11勝4和。不過，陣中效力巴塞隆拿的前鋒迪比因傷避戰，另一前鋒貝雲積(Steven Bergwijn)雖星味欠奉，但在球會賽事狀態出色，相信仍有力威脅塞內加爾防線，加上兩大中堅雲迪克(Virgil van Dijk)、迪歷治(Matthijs de Ligt)，中場法蘭基迪莊(Frenkie de Jong)，人腳整體實力佔優，料有機會成為「黑馬」。

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