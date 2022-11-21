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【路線改動】南區巴士線38及42將作調整　42號線不再全日提供服務

社會 17:11 2022/11/21

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（資料圖片）

新巴城巴宣布，由11月27日（日）起，新巴38號線（置富花園＜＞北角碼頭）和42號線（華富南＜＞北角碼頭）將有新的服務安排。

38號線

星期一至六上午10時起，以及星期日及公眾假期，來回方向將加停華富及黃竹坑道（不經天橋），而所有時段班次均停靠香港仔隧道收費廣場。

服務時間將延長至凌晨12時38分，並加強下午繁忙時段的服務。 由置富花園開出的班次，於薄扶林道後改經域多利道、華翠街、華景街、華富道及石排灣道 後，經香港仔巴士總站返回原有路線往北角。

由北角碼頭開出的班次，於石排灣道後改經華富道、華景街、華翠街（因道路工程暫改經華康街）、域多利道、薄扶林道後返回原有路線往置富。

來回方向將不經原有於石排灣道近華富道的巴士站。 另外，星期一至六（公眾假期除外）增設2班特別班次，分別於下午5時55分及6時25分由香港中央圖書館開出，經華富邨往置富花園。 全程收費及分段收費安排維持不變。

42號線

改為只在星期一至六（公眾假期除外）上午繁忙時間提供服務，並調整尾班車時間於上午9時49分（平日往華富方向）及上午9時50分（星期六往華富方向），上午9時52分（往北角方向）開出。行車路線及全程收費維持不變。

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責任編輯：陳梓蔚

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