【聖誕2022】10大聖誕美妝護膚套裝推介　節日限量版禮盒+聖誕倒數月曆【持續更新】

▲ 各大品牌推出聖誕彩妝及護膚套裝。(圖片由品牌提供)

聖誕將至，大家當然要打扮一番，出席各種聚會。TOPick為大家精選以下彩妝及護膚單品及套裝推介，當中不少產品價錢比平日更划算，送禮自用都十分適合。

最新影片推介

1. Gucci Beauty

▲ Gucci Beauty。(圖片由品牌提供)

呈獻尊屬限量版彩妝系列，當中包括限量版Gucci Rouge à Lèvres Lunaison(港幣$345)，珍珠閃鑠光澤配方，透出極細緻彩虹色澤。而限量版Cushion De Beauté氣墊粉底(港幣$570)具備抗污染物、抗氧化、抗藍光及SPF防曬等親膚成分，達至輕盈保濕功效。

2. AMOREPACIFIC

▲ AMOREPACIFIC。(圖片由品牌提供)

以年度限量發售的煥采夜間修復精華睡眠金箔面膜(港幣$3,600 / 3ml x 16)作護膚儀式的最後一步，入夜高效修護，次日肌膚如新。小小的一瓶蕴藏著煥釆話膚面霜1/3 活性成分，高效還原肌膚時鐘基因的皇牌專利成分AbsoluTea™包裹源自自家道順茶園的珍貴綠茶籽油，加上奢華臻顏金箔，於夜間為肌膚傾注豐饒營養，注入源源修護原力，高效修護、保濕、改善紋理，於季節交替肌膚仍能保持穩定狀態，時刻深層滋養。

另外，更設煥采活膚高效安瓶限定套裝(港幣$3,800)及100%高效抗氧修復限定套裝(港幣$1,200)。

3. LANEIGE

▲ LANEIGE 。 (圖片由品牌提供)

以Holiday Dazzle 為主題，精心設計三份Holiday Dazzle節日限定套裝禮物，分別載於以粉紅色皇牌睡眠唇膜套裝(HK$240)、粉藍色水庫補濕微質酸補濕乳霜/緩啫喱套裝(HK$320)及淡黃色Radian-C抗藍光淡斑面霜套裝(HK$368)。小禮盒印上五彩繽紛的熱氣球，而套裝內的產品分別照顧到面部及唇部等各種需要，專利低敏配方適合於不同肌膚，使肌膚任何時候都保持迷人光彩。

4. DIOR

▲ DIOR。(圖片由品牌提供)

呈獻多個肌膚修護套裝，包括花卉星宿圖騰禮盒及傲姿唇膏套裝晚宴包。當中，玫瑰花蜜活養修護套裝禮盒(HK$3,700) 包括：玫瑰花蜜活顏再生乳霜、玫瑰花蜜活養再生精華油及玫瑰花蜜活養水凝露。而唇膏套裝晚宴包(HK$2,000)，包括:1支傲姿唇膏及3款星宿圖騰唇膏補充裝，提供長效護唇修護。小盒子及可拆卸的唇膏盒，配以鏈帶可揹於肩上，實用性又時尚。

5. Guerlain

▲ Guerlain。(圖片由品牌提供)

推出ROUGE G 金耀流星寶石唇膏套裝及星蜂飛舞倒數月曆。唇膏套裝(HK$2,350) 包括: 華麗唇膏盒和N°214火紅色調唇膏。而倒數月曆(HK$5,500)沿用蜂巢設計，配上金色蝴蝶結。25個盒子中，包括有8款藝術沙龍系列迷你香氛（10 mL）、 6款迷你香氛蠟燭（35 g）、 3款香氛皂（100 g）、 殿級蜂皇緊緻日霜（15 ml）、殿級蜂皇緊緻晚霜（15 ml）、殿級蜂皇升級版水凝黑蜂活肌蜜（15 ml）、迷你裝 KissKiss 親親柔潤唇膏（色調 325）、3塊陶瓷擴香磚及金蜂手鍊。

6.The Body Shop

▲ The Body Shop。(圖片由品牌提供)

以 Wonder-filled Christmas為主題，推出三款絕美聖誕限量版倒數月曆。分別有Box of Wishes & Wonders聖誕限量版奢華倒數月曆 (HK$1,599)、Box of Wonders”聖誕限量版尊貴倒數月曆 (HK$1,099)及Box of Wishes”聖誕限量版倒數月曆 (HK$799)。

7. SK-II

▲ SK-II。(圖片由品牌提供)

神仙水(SK-II PITERA™# 護膚精華) 含有超過90% PITERA™#，能深度潤澤肌膚，加強肌膚自身鎖水和儲水力，使皮膚透亮又光澤。SK-II節日限定版神仙水以嶄新設計登場，除大膽採用紅色和綠色的霓虹燈色調之外，更推出亮麗黑。另外，更推出SK-II HyperFestive 節日限定版禮盒套裝(HK$1,630)。

8. OLENS

▲ OLENS。(圖片由品牌提供)

韓國人氣彩妝隱形眼鏡專門店OLENS推出全新系列「Double Tint」。透過雙重著色作陰影，主打別緻的立體感，讓雙眼看起來晶瑩剔透，營造出兩倍有神的雙眼。配合12.9mm著色直徑，帶來宛如天生的自然大眼效果。有2款可選: Double Tint-Brown是柔和深啡色外圈加雙重焦糖啡提光內圈的組合，特別適合喜歡淡妝的女生。而Double Tint-Gray可低調營造混血風灰調隱形眼鏡，柔和深灰外圈配透明感雙重灰色提光內圈，簡單配襯幼細眼線及閃閃的冷色系眼影即可。

9. CLÉ DE PEAU BEAUTÉ

▲ CLÉ DE PEAU BEAUTÉ。(圖片由品牌提供)

限量版豐盈護膚假日迷你護膚品套裝(HK$900)以夜空主題設計，當中包括品牌標誌​​性產品至尊豐盈霜、 膚潔面泡沫、保濕柔膚水及精華液。

10. NARS

▲ NARS。(圖片由品牌提供)

全新Holiday 2022 Collection 限量節日彩妝系列，包括多款皇牌色調及熱賣眼、唇及面頰彩妝產品，再配上限量絢爛繁星包裝設計。

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責任編緝：張懿慧