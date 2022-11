【聖誕2022】8大聖誕美妝護膚套裝推介　節日限量版禮盒+聖誕倒數月曆【持續更新】

▲ 各大品牌推出聖誕彩妝及護膚套裝。(圖片由品牌提供)

聖誕將至,大家當然要打扮一番,出席各種聚會。TOPick為大家精選以下彩妝及護膚單品及套裝推介,當中不少產品價錢比平日更划算,送禮自用都十分適合。

最新影片推介

1. Gucci Beauty

▲ Gucci Beauty。(圖片由品牌提供)

呈獻尊屬限量版彩妝系列,當中包括限量版Gucci Rouge à Lèvres Lunaison(港幣$345),珍珠閃鑠光澤配方,透出極細緻彩虹色澤。而限量版Cushion De Beauté氣墊粉底(港幣$570)具備抗污染物、抗氧化、抗藍光及SPF防曬等親膚成分,達至輕盈保濕功效。

2. AMOREPACIFIC

▲ AMOREPACIFIC。(圖片由品牌提供)

以年度限量發售的煥采夜間修復精華睡眠金箔面膜(港幣$3,600 / 3ml x 16)作護膚儀式的最後一步,入夜高效修護,次日肌膚如新。小小的一瓶蕴藏著煥釆話膚面霜1/3 活性成分,高效還原肌膚時鐘基因的皇牌專利成分AbsoluTea™包裹源自自家道順茶園的珍貴綠茶籽油,加上奢華臻顏金箔,於夜間為肌膚傾注豐饒營養,注入源源修護原力,高效修護、保濕、改善紋理,於季節交替肌膚仍能保持穩定狀態,時刻深層滋養。

另外,更設煥采活膚高效安瓶限定套裝(港幣$3,800)及100%高效抗氧修復限定套裝(港幣$1,200)。

3. LANEIGE

▲ LANEIGE 。 (圖片由品牌提供)

以Holiday Dazzle 為主題,精心設計三份Holiday Dazzle節日限定套裝禮物,分別載於以粉紅色皇牌睡眠唇膜套裝(HK$240)、粉藍色水庫補濕微質酸補濕乳霜/緩啫喱套裝(HK$320)及淡黃色Radian-C抗藍光淡斑面霜套裝(HK$368)。小禮盒印上五彩繽紛的熱氣球,而套裝內的產品分別照顧到面部及唇部等各種需要,專利低敏配方適合於不同肌膚,使肌膚任何時候都保持迷人光彩。

4. DIOR

▲ DIOR。(圖片由品牌提供)

呈獻多個肌膚修護套裝,包括花卉星宿圖騰禮盒及傲姿唇膏套裝晚宴包。當中,玫瑰花蜜活養修護套裝禮盒(HK$3,700) 包括:玫瑰花蜜活顏再生乳霜、玫瑰花蜜活養再生精華油及玫瑰花蜜活養水凝露。而唇膏套裝晚宴包(HK$2,000),包括:1支傲姿唇膏及3款星宿圖騰唇膏補充裝,提供長效護唇修護。小盒子及可拆卸的唇膏盒,配以鏈帶可揹於肩上,實用性又時尚。

5. Guerlain

▲ Guerlain。(圖片由品牌提供)

推出ROUGE G 金耀流星寶石唇膏套裝及星蜂飛舞倒數月曆。唇膏套裝(HK$2,350) 包括: 華麗唇膏盒和N°214火紅色調唇膏。而倒數月曆(HK$5,500)沿用蜂巢設計,配上金色蝴蝶結。25個盒子中,包括有8款藝術沙龍系列迷你香氛(10 mL)、 6款迷你香氛蠟燭(35 g)、 3款香氛皂(100 g)、 殿級蜂皇緊緻日霜(15 ml)、殿級蜂皇緊緻晚霜(15 ml)、殿級蜂皇升級版水凝黑蜂活肌蜜(15 ml)、迷你裝 KissKiss 親親柔潤唇膏(色調 325)、3塊陶瓷擴香磚及金蜂手鍊。

6.The Body Shop

▲ The Body Shop。(圖片由品牌提供)

以 Wonder-filled Christmas為主題,推出三款絕美聖誕限量版倒數月曆。分別有Box of Wishes & Wonders聖誕限量版奢華倒數月曆 (HK$1,599)、Box of Wonders”聖誕限量版尊貴倒數月曆 (HK$1,099)及Box of Wishes”聖誕限量版倒數月曆 (HK$799)。

7. SK-II

▲ SK-II。(圖片由品牌提供)

神仙水(SK-II PITERA™# 護膚精華) 含有超過90% PITERA™#,能深度潤澤肌膚,加強肌膚自身鎖水和儲水力,使皮膚透亮又光澤。SK-II節日限定版神仙水以嶄新設計登場,除大膽採用紅色和綠色的霓虹燈色調之外,更推出亮麗黑。另外,更推出SK-II HyperFestive 節日限定版禮盒套裝(HK$1,630)。

8. OLENS

▲ OLENS。(圖片由品牌提供)

韓國人氣彩妝隱形眼鏡專門店OLENS推出全新系列「Double Tint」。透過雙重著色作陰影,主打別緻的立體感,讓雙眼看起來晶瑩剔透,營造出兩倍有神的雙眼。配合12.9mm著色直徑,帶來宛如天生的自然大眼效果。有2款可選: Double Tint-Brown是柔和深啡色外圈加雙重焦糖啡提光內圈的組合,特別適合喜歡淡妝的女生。而Double Tint-Gray可低調營造混血風灰調隱形眼鏡,柔和深灰外圈配透明感雙重灰色提光內圈,簡單配襯幼細眼線及閃閃的冷色系眼影即可。

hket App已全面升級,TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載:https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編緝:張懿慧