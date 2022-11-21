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【國泰加薪】現職空服指幅度不大　人力資源指欠吸引力主要是提振氣氛

社會 17:43 2022/11/21

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國泰航空機艙服務員早前舉辦招聘日，聘請4000前線員工。 （資料圖片/梁偉榮攝）

國泰航空疫情以來經歷巨虧和裁員重組，國泰航空行政總裁鄧健榮早前向員工發內部通告，宣布按底薪計，向合資格駐香港員工平均加薪3.3%，並且派發相當於一個月基本薪金作特惠金。國泰航空形容，公司經營已由「求存」轉向「復甦」。

有國泰現職員工透露，目前收入水平較疫情前相差不少，主要是航班數目不如之前多，加上在外站停留時間短了，津貼變少。該職員認為，是次加薪幅度不大，但有提振士氣的作用，相信管理層是希望穩固軍心，留住員工。

人力資源顧問、毅知顧問公司董事總經理周綺萍指出疫下3年，航空業大受打擊，現在雖然復甦，但還沒有恢復到疫情前的興旺。她說，不少員工已經轉行2、3年，想要請他們回來比較困難，還有一些外籍飛機師或已去第二處定居，未必再回香港。

以底薪9000元為基準，加薪3.3%每個月僅多297元。周綺萍認為，是次加薪及特惠金力度不大，吸引力有限，但是是向現職員工及有意應聘的人士釋放信號，「公司的營運已經扭轉，即使未有賺錢，但都可以加到人工，證明發展勢頭不錯。」

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記者：袁澍

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