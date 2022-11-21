【三獅英雄】英格蘭教練著馬甲督軍　修夫基如何靠衣裝提升紳士魅力？

▲ 英格蘭足球國家隊教練修夫基，衣著品味常引起話題。（AFP圖片）

世界盃卡塔爾決賽周正展開，今晚（21日）英格蘭出戰「亞洲一哥」伊朗。上屆英格蘭打入4強，主教練修夫基（Gareth Southagte）一直備受討論，並非其領軍本色，而是身上的西裝背心，一度成為極受追捧的時裝單品，帶絜馬莎銷量急增。

52歲的修夫基身型弗爆，沒肚腩，看起來完全不似中年漢。在英國本土，多間傳媒曾報道修夫基廣獲女士「示愛」，粉絲多多，原因之一是他愛穿上西裝馬甲背心（waistcoat），而非傳統西裝褸，衣著上散發英倫男士魅力，明顯對儀表很有追求。

2018年世界盃後，修夫基靠住衣著，肖像權收入一直上漲，每周靠背心賺取4,000鎊收入，兩年來更因此賺取逾20萬鎊。

而當年在英倫曾燃起「Southgate Effect」，馬莎是英格蘭國家隊的制服供應商，4年前因修夫基效應，馬甲銷量大升35%。不過也有輿論留意到，他扣恤衫袖口鈕有一種執著，左手扣第2顆，而右手卻是扣第1顆，總之修夫基的衣著品味，一直受到國內外注視。

不過領軍英格蘭最頭痛的致命傷，肯定是球員射12碼的自信心。修夫基在衣著以外，還是要想想如何帶領英格蘭多走一步，突破上屆佳績殺入決賽。

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記者：吳卓峰