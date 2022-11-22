【儲錢大法】90後女生膠箱儲硬幣持續逾20年　儲滿$16萬：想買樓付首期

最近在網上一段引起網友關注的影片，讓人體會到「積少成多，聚沙成塔」的道理。內地安徽池州一名90後女生，用膠箱儲硬幣持續逾20年，結果儲滿$16萬，直言計劃買樓付首期。

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該名90後女生憶述，從小就一直有收藏硬幣的喜好，將收來的硬幣包括一角錢（一毫子）和一分錢（一仙）分別放入不同的器皿中，並堆放在家中的角落。這個習慣維持了20多年，久而久之，累積到了一定的數量。

從影片中可見，有約26個大大小小不同的膠樽﹑膠盒﹑大型水桶及玻璃樽。她把其中一款膠箱上磅，重量達約50斤(約60磅)。

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不過網友最關注的還是硬幣加起來的價值，該女生回應稱，早年她計算過有約10萬人民幣(約11萬港元)，後來再持續下去，現在的金額已經十分可觀了，

大概15萬(約16.5萬港幣)左右！

她更表示希望能好好運用此筆財富，

買個公寓，拿來當首期應該是攢夠了!

短片曝光後引起網民熱議，有家長被激發起仿傚的鬥心，「我家也有好多硬幣，想攢著以後給孩子買房了!」但也有些網友覺得儲存硬幣很麻煩，而且更指出了拿去銀行兌換的問題，「少量的可以，那麼大量的硬幣去存要收清點費的。」

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責任編輯︰陳珈希