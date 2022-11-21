  • 23°C
香港時間 : 20221121日 (週一) 18:48
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【特首確診】曾國衞：李家超無畏疫情赴泰外訪　勇於向外界說好香港故事

政治 17:58 2022/11/21

分享：

分享：

熱門 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

政制及內地事務局局長曾國衞。（經濟日報資料圖片）

特首李家超上任後，首次外訪便染疫而歸。政制及內地事務局局長曾國衞，今日在立法會一個委員會形容，是證明李家超無畏疫情，勇於向外界說好香港故事。

政制事務委員會今日下午開會，曾國衞發言時表示：「行政長官剛剛在泰國為了說好香港故事，為了令香港發展更好。大家知道他剛確診，這點也是他無畏情況，都勇於去進行這方面工作。」

他續指：「跟下來我們（其他高官）都會繼續這樣做，未來我們還有很多高官外訪的安排。除了國外之外，內地我們都會安排，當疫情可容許的情況下，我們都會盡力再去。」

曾國衞又指，特區政府未來亦會繼續去信西方國家媒體，澄清他們的偏頗報道，並會責成本港駐海外辦事處，以多種形式向不同界別，解說香港的實際情況。

聯合國人權事務委員會早前表示，《公民權利和政治權利國際公約》凌駕《港區國安法》。會議期間，多名立法會議員批評，有關言論是破壞憲制秩序，對香港的陳述亦嚴重失實，擔心外間對特區的抹黑、妖魔化會恆常化，期望港府多向國際社會解說。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：胡偉明

相關文章

【特首確診】李家超下午輕微發熱、喉嚨痛　獲醫生處方口服藥　行會明日休會
今日 17:17
【特首確診】李家超下午輕微發熱、喉嚨痛　獲醫生處方口服藥　行會明日休會
【特首確診】李家超訪泰4日返港確診　一文看清到底有機會在哪裏中招？
今日 16:45
【特首確診】李家超訪泰4日返港確診　一文看清到底有機會在哪裏中招？
李家超訪泰後確診　出發前已做好準備？
今日 11:26
李家超訪泰後確診　出發前已做好準備？

你可能感興趣

【特首確診】李家超下午輕微發熱、喉嚨痛　獲醫生處方口服藥　行會明日休會
今日 17:17
【特首確診】李家超下午輕微發熱、喉嚨痛　獲醫生處方口服藥　行會明日休會
【特首確診】李家超訪泰4日返港確診　一文看清到底有機會在哪裏中招？
今日 16:45
【特首確診】李家超訪泰4日返港確診　一文看清到底有機會在哪裏中招？
李家超訪泰後確診　出發前已做好準備？
今日 11:26
李家超訪泰後確診　出發前已做好準備？
港區國安法 曾國衞 立法會 泰國 聯合國 政制及內地事務局 李家超 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【超越血緣的愛】孤兒15歲時被領養赴美　90後港男幸福宣言︰我好幸運
18:56 2022/11/18
【超越血緣的愛】孤兒15歲時被領養赴美　90後港男幸福宣言︰我好幸運
【世界盃2022】余德丞緊張累事撈亂歌手名？　Dickson：第一次合作多謝大家包容
今日 11:33
【世界盃2022】余德丞緊張累事撈亂歌手名？　Dickson：第一次合作多謝大家包容
【奇蹟降臨？】高材生女兒輟學照顧癱母4年　深夜驚見媽媽坐立穿衣揭崩潰真相
18:36 2022/11/20
【奇蹟降臨？】高材生女兒輟學照顧癱母4年　深夜驚見媽媽坐立穿衣揭崩潰真相