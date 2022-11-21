【特首確診】曾國衞：李家超無畏疫情赴泰外訪　勇於向外界說好香港故事

▲ 政制及內地事務局局長曾國衞。（經濟日報資料圖片）

特首李家超上任後，首次外訪便染疫而歸。政制及內地事務局局長曾國衞，今日在立法會一個委員會形容，是證明李家超無畏疫情，勇於向外界說好香港故事。

政制事務委員會今日下午開會，曾國衞發言時表示：「行政長官剛剛在泰國為了說好香港故事，為了令香港發展更好。大家知道他剛確診，這點也是他無畏情況，都勇於去進行這方面工作。」

他續指：「跟下來我們（其他高官）都會繼續這樣做，未來我們還有很多高官外訪的安排。除了國外之外，內地我們都會安排，當疫情可容許的情況下，我們都會盡力再去。」

曾國衞又指，特區政府未來亦會繼續去信西方國家媒體，澄清他們的偏頗報道，並會責成本港駐海外辦事處，以多種形式向不同界別，解說香港的實際情況。

聯合國人權事務委員會早前表示，《公民權利和政治權利國際公約》凌駕《港區國安法》。會議期間，多名立法會議員批評，有關言論是破壞憲制秩序，對香港的陳述亦嚴重失實，擔心外間對特區的抹黑、妖魔化會恆常化，期望港府多向國際社會解說。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：胡偉明