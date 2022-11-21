【聖誕禮物】Maxell推6款輕便修容護理產品　一文盡覽功能+性價比

▲ MXIS-100Angelique I- Line電動修毛器 。（相片由Maxell提供）

隨着宣布「0+3」入境政策，大家紛紛忙於搶購機票酒店，整裝待發去一場期待已久的旅行。去旅行都要打扮得漂漂亮亮，帶備自家各種修容護理產品一定不可少。Maxell Angelique系列推出以下6款功能與實用兼備的性價比高的修容護理產品，旅行時不妨帶埋出門。

1.MXHI-100迷你直曲兩用頭髮造型器 $248

▲ MXHI-100迷你直曲兩用頭髮造型器。（相片由Maxell提供）

這款在日本大獲好評的USB便攜式夾髮器，機身採用超輕物料，不計電綫僅重約100g，加上支持任何USB及行動電源充電，直接連接到電腦、汽車或充電器便可使用，可隨時隨地打造直或曲髮的百變造型。



2. MXFS-100面部修毛器 $135

▲ MXFS-100面部修毛器。（相片由Maxell提供）

專為柔嫩肌膚設計，溫和安全地剃除面部的多餘毛髮，如唇上、眉毛或下巴的細小毛髮，其特殊圓形親膚15mm刀頭設計，俐落刮除，減少毛髮拉扯損傷肌膚；兼備長短一體式毛髮眉梳，分別兩段長度2毫米和4毫米，能更精確地修飾的眉毛外形及梳理毛髮。



3. IZN-C240-K鼻毛修剪器$198

▲ IZN-C240-K鼻毛修剪器。（相片由Maxell提供）

整潔的儀容能帶給人更好的印象，鼻毛修剪器是進男美女們都不可或缺的便利工具。此工具細小的刀頭能深入鼻腔內部，更細緻地剃除毛髮，內刃和外刃可從修剪器拆下進行水洗。特殊刀頭設計能防止拉扯及刮傷鼻腔，加上機身的防滑設計亦十分好握，修剪鼻毛時可安心。



4. MXEL-100電熱睫毛器 $117

▲ MXEL-100電熱睫毛器。（相片由Maxell提供）

睫毛長翹翹，才能襯托雙眸更明亮。此機具備睫毛梳，可梳開睫毛結塊，使每條睫毛更分明，令雙眼有自然放大效果。能為下垂睫毛締造完美曲綫，特別適合單眼皮或是細短睫毛的你，能輕鬆處理較難夾的眼頭與眼尾處睫毛。

備有有適溫標記，輕鬆掌握使用時間。



5. MXEL-200電熱睫毛器 $198

▲ MXEL-200電熱睫毛器。（相片由Maxell提供）

電熱睫毛夾利用約70℃的熱力使睫毛捲翹，即使在8小時後還能保持捲曲，輕鬆打造出如洋娃娃般的捲翹睫毛。最方便是預熱僅約10秒，省卻等候時間，早上趕上班也能應付自如。

此外，握柄利用人體工學設計，配合獨特柔軟耐用的矽膠墊，不傷眼皮與睫毛。機身具備眼部照明指示燈，即使在較暗環境底下也能輕鬆使用。



6. MXIS-100Angelique I- Line電動修毛器 $313

▲ MXIS-100Angelique I- Line電動修毛器 。（相片由Maxell提供）

I- Line電動修毛器專為微細部位設計，溫和安全地剃除私密部位的多餘毛髮，更精準地解決最難搞的比堅尼位。特殊T形親膚刀頭設計，精準而輕柔，刀鋒設計安全，不會割傷肌膚，減少毛髮拉扯損傷肌膚。筆形設計使用輕巧方便，設有高速及低速兩個速度選擇。

產品詳情

記者：周美好