【特首確診】丘應樺：其他商貿團成員每日快測　結果均呈陰性　

▲ 丘應樺表示，其他商貿團成員每日快測，結果均呈陰性。（資料圖片）

特首李家超昨晚返港後確診，日前曾與李家超共晉晚宴的商務及經濟發展局局長丘應樺表示，自己與其他商貿代表團成員每日都有進行快測，結果均呈陰性。

繼續在泰國訪問行程的丘應樺，今日會見傳媒時透露，商貿代表團成昨天出席一個文化表演，並邀請了本地人士參與；今日早上則出席了一個座談會，與本地商界交換心得，並探討兩地的商機、機遇；之後在午宴上亦設有座談會，探討兩地交往問題。

丘應樺表示，他和代表團成員每天都進行快測，結果均為陰性，又稱有遵守所有防疫安排。

此外，被問及在訪問期間，只說好香港故事，是否合乎成本效益時，他回應時則指，今次訪泰是為了出席APEC（亞太區經濟合作組織）會議，順道把香港商界代表帶來泰國與當地商界對接，認為「這是一個開始，相信以後會有一些實質成果」。

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責任編輯：關景騰