【家暴】育兒起爭執丈夫當街摑太太4巴掌　3熱心壯男喝止解圍報警

▲ 狠夫對太太連打4大巴掌，好狠呀！

贏咗場交，輸咗個家，值得嗎？台灣最近發生了一宗家暴事件，台男與抱着嬰兒的妻子，為了養育問題在街頭上先發生口角繼而動武，台男狠狠地連摑妻子4個巴掌，最後因3名熱心壯男途經解圍，阻止狠夫施暴，並報警求助。

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綜合外媒報道，台灣新北市淡水一對父母，於上周四（17）日早上8時30分許，37歲的孔姓丈夫與31歲的朱姓妻子，當時妻子抱著不到一歲的孩子，前往淡水一處社區準備要將孩子託給保母照顧，孰料丈夫疑因為沖奶粉的問題與妻子發生口角，竟當眾在該社區大門口大罵，然後狠狠地連打妻子4巴掌，被打妻子沒有還手能力，只能一邊抱緊孩子，一邊單手護頭。

此時，1名戴上電單車頭盔的壯男即衝上前喝止，怒罵「不要打女人！」並拉開狠夫，將夫婦分隔。其後亦有2名壯男走近，幫忙解圍及報警，暴打事件遭人錄下，並上載於Dcard討論區，影片曝光後，更引發網友激憤。

淡水警方回應，事發地點在淡水區水源街二段177巷前，37歲孔姓男子疑因未滿1歲孩子的養育問題與31歲的朱姓妻子發生口角，孔男情緒失控，多次用力揮打妻頭部及身體，3位路人見狀上前阻止並報警，夫妻2人事後被帶回派出所釐清案情，朱女表示頭、手均有擦挫傷且頭暈，由救護車送醫檢查，暫不對丈夫提告，但警方會依規定申請保護令並通知社會局協處。

影片曝光後，網民一面倒怒斥狠夫，「傻眼欸竟然動手，誰知道在家會不會打更兇」、「天啊好可怕…應該沒有揮到寶寶吧⋯⋯」、「這種家暴的敗類怎麼不去死一死」，有曾在家暴長大的網民指，「會家暴的伴侶真的噁心， 小寶寶還在媽媽身上也照打，會動手的就是會再動手 不論牠打完後多後悔，奉勸各位找一個EQ好的對象 。」

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責任編輯︰王明芳