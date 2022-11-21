【聲夢傳奇】炎明熹推出新歌《好想約你》　Gigi：這首歌圍繞着人情味

▲ 炎明熹（Gigi）為《好想約你》拍MV。（《好想約你》劇照）

參加TVB節目《聲夢傳奇》而火速彈起的炎明熹（Gigi）最新推出新歌《好想約你》，Gigi為新歌拍攝MV並分享對此歌的感受。

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新歌人情味濃

炎明熹說：「今次拍攝的一首歌叫《好想約你》，這首歌有溫暖和甜蜜的感覺，還有家人和親情的感覺，這首歌圍繞着人情味，所以非常喜歡這首歌。」

Gigi分享：「首先就是乘船，看一看香港的風景，手持一部舊式的相機，很有質感的菲林相機，拍每一處想留念的地方，之後會有男女離別的場景，很想紀錄這一幕。另一個場景是關於爺爺嫲嫲跟外國的孫以影像見面，很想紀錄低這場景，我便拍下。希望大家看MV時會有很深刻的感覺。」

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感受大自然

她又謂：「我比較少走在小巷上，以前就算經過都只是走馬看花，今次可以在拍攝中慢慢地感受，以及感受大自然的力量。真的很神奇，我們拍攝時所站着的位置突然有道陽光出現，導演們便說連上天也在幫助我們，我們不用打燈了。所以我便覺得這個世界真的很美好。」