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【迪士尼樂園】與兒童用品公司合推新出租嬰兒車　園方：更安全易控、儲物空間變大

社會 18:45 2022/11/21

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與兒童用品公司合推新出租嬰兒車，園方指新車更安全易控、儲物空間變大。（迪士尼樂園提供）

香港迪士尼樂園度假區宣布，與兒童用品跨國企業好孩子（香港）合作，對方為香港迪士尼量身設計並製作嬰兒車，供遊客在香港迪士尼樂園內租借。

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全新的嬰兒車專為6個月至7歲的小孩量身設計，並添加上了米奇老鼠和米妮老鼠的主題，即日起供遊客在樂園租借。 新車設有多項新功能方便家庭賓客使用，讓一家大小於樂園內輕鬆遊玩：

  • 把停車掣動系統移至把手上，家長操作嬰兒車時更安全易控
  • 更大的車輪設計使推行變得更輕鬆便捷
  • 嬰兒車的椅背能自由調節，座椅空間更為寬敞，適合不同年齡和身型的小朋友
  • 嬰兒車下層的儲物空間變得更大，家長可更靈活置物，卸下隨身物品輕鬆遊園

香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭表示：「香港迪士尼作為家庭友善的主題樂園，一直尋求革新，完善樂園的服務。很高興宣布與好孩子（香港）合作，推出專為 香港迪士尼樂園設計的嬰兒車，方便賓客帶小朋友到訪，希望好孩子（香港）這款嬰兒車 能讓賓客在度假區內享受更舒適的體驗。」

好孩子集團創辦人兼董事局主席宋鄭還表示：「好孩子集團，33年如一日，以技術和匠心來表達我們的愛心。集團致力於為孩子們創造安全、優質、時尚的好產品。集團和迪士尼的合作，是相同的理念、互補的價值的一種合作；是產品供應鏈和娛樂服務鏈的融合；是互聯共創、價值共生的協同。相信這樣的合作，一定會為賓客帶來全新體驗和優質服務。」

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責任編輯：陳麗娜

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