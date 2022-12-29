【甲亢危機】20歲港女情緒長期低落揭患甲亢　醫生分享7大常見徵狀及療法

▲ 20歲港女情緒長期低落揭患甲亢，醫生分享7大常見徵狀及療法。

甲狀腺機能亢進症（簡稱甲亢）患者，10個之中9個是女性，據了解，香港大概有8至10萬名患者。一般人以為大頸泡才是甲狀腺疾病徵狀，但有醫生其實不少病患初期發病時，外表沒有明顯異常變化，提醒市民要提防甲亢，除了憑儀容上觀察外，還可以留意自己身新代謝是否突然出現變化，甚至心情會否長期處於低落。

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耳鼻喉科專科醫生李學楠表示曾有一名年約20歲的女病人，身上並沒有典型的頸部腫脹問題，純粹經常覺得焦慮，常出汗，手震，抽血後才證實患有甲亢。他又指甲狀腺亢進，普遍來說是因甲狀腺荷爾蒙過多，令身體新陳代謝出現異常。他指除了一般人比較認知的大頸泡、眼突之外，常見病徵還包括心跳加快手震、怕熱、常出汗、體重下降、女性經期紊亂，甚至焦慮抑鬱亦是常見病徵。

誘發原因，其實沒有特定，但通常第一次病發年紀大約20至40歲。

至於治療方法，李學楠指普遍而言以藥物治療為主，主要是令病人荷爾蒙減少，從而令病徵消失，服藥約一至兩年後，甲狀腺荷爾蒙回復正常，病人便可以停藥，再定期抽血檢查便可。一旦食藥無效，他指醫生一般會開予另外2個方案，分別是做切除手術，將甲狀腺取走；另一方法是使用放射碘，病人服食後，甲狀腺細胞會被殺死，從而治療甲亢問題。

▲ 耳鼻喉科專科醫生李學楠

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責任編輯：羅嘉欣