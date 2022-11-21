【小一派位】部分熱門學校超收情況緩和　沙田及觀塘區有小學超收近30人

▲ 小一自行分配學位結果今出爐。（資料圖片）

小一自行分配學位結果今（21日）出爐， 21,724名適齡學童獲派獲派學位於下年9月入學，成功比率達49.6%，是近15年新高，屬必收的「世襲生」佔逾1.1萬人。部分以往嚴重「超收」的熱門學校，今年情況有所放緩；不過仍有數間學校超收人數逾20人，其中浸信會沙田圍呂明才小學超收29人。聖公會油塘基顯小學亦超收26人，校長解釋，大部分超收的學生為世襲生，亦指近年學校推出多元化活動，相信吸引家長報讀。

本年度有43,755人申請官立及資助小學的自行分配學位，當中21,724人獲派學位，世襲生佔逾半，有11,790人。翻查多間熱門學校於校網上載的「榜單」，普遍超收情況有所放緩，其中荃灣區62校網香港浸信會聯會小學由去年超收29人減至今年7人；沙田區91校網的浸信會呂明才小學就由去年超收25人，減至今年3人。

不過部分學校超收人數仍然很多，沙田區91校網的浸信會沙田圍呂明才小學有75個自行分配學額，校方錄取104人，超收29人。該校校長尹紹光向本報稱，超收29人全屬世襲生。他又說，今年提交學位申請的人數增加，如果家長心儀該校，可採取「1-1-1」策略，學校會視乎註冊情況取錄叩門生。

聖公會油塘基顯小學有90個自行分配學額，實際取錄116人，超收26人。校長蘇詠思稱，該校往年僅超收個位數字的學生，相關數字上大幅上升，主要因為世襲生人數增加。她指，今年接獲的申請表亦較去年多7%至8%，相信校方近年推出多元化活動，如新增沙畫班、初階日文班等，故吸引到家長報讀。她稱，按交表人數估計，今年約4人爭一位；而在「計分制」下，手持20分的學童亦未必獲取錄。蘇詠思指，即使家長自行階段未獲派學位，仍可採取「1-1-1」策略。

教育界立法會議員朱國強分析，近年面對移民潮，加上出生率下降，「啲細佬妹自然少咗」。由於「世襲生」減少，部分學校超收學生的情況亦有放緩。他預料，適齡學童減少而學額無變的情況下，統一派位滿意率會提高，但仍鼓勵家長多發掘心儀的學校，「唔好淨係有一間一定要入，揀多幾間，壓力都無咁大。」

獲得自行分配學位的學童可於本周三或周四註冊；如未獲學位，教育局會於明年1月中旬以書信通知，家長可於2月4日或5日前往指定的統一派位中心，或使用電子平台辦理選校手續。

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記者：黃悅晴