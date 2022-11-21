【小輪加價】有市民直言加幅離譜　有市民則體諒天星小輪營運成本高

▲ 有市民直言加幅離譜，有市民則體諒天星小輪營運成本高。（曾耀輝攝）

天星小輪有限公司就「中環—尖沙咀」 及「灣仔—尖沙咀」兩條航線申請加價，加幅達1倍，由每程的票價分別提高1.8元至4.2元（詳情即看【下一頁】）。有市民直言加幅離譜，可能會減少乘搭；有市民則體諒營商環境艱難，難免需要加價。

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張太認為加幅太離譜，大部分香港市民都是因香港小輪票價低及可以在途中欣賞風景，若果加幅達100%，很多人會選擇乘搭港鐵或巴士，自己多數會在假日與5歲女兒乘搭小輪欣賞維港景色，因為攜帶嬰兒車比較方便，若加幅太高可能會減少乘搭，認為最多只可接受加至4元。

陳先生認為加幅不合理，現在經濟不景，很多市民仍然失業，人工都沒有加，所以不能接受天星小輪以蝕錢為理由加價，他認為政府應出手阻止或補貼，不應加重市民負擔，但一些需要在碼頭附近返工的市民可能沒有選擇，因為搭港鐵的路程及票價始終遠和昂貴一些。

任職飲食業的湯先生指，現在香港經濟還處於復甦期，不贊成天星小輪加幅，希望政府可津貼部分加幅，而市民可負擔少量加幅。

任職金融業的譚小姐指，認為天星小輪加價在所難免，但希望可減少加幅，例如假日加至5，6元可接受，而自己亦不會因小輪加價而減少乘搭，因乘搭小輪過海仍屬廉價交通工具。

學生陳同學認為天星小輪已有頗長時間未有加價，體諒營商環境難免加價，如餐飲業加價仍要光顧一樣道理，而自己不會因為小輪加價而改搭其他交通工具。

市民張先生認為加幅是很高，但覺得無可來奈何，因為都明白天星小輪營運成本很高，加上疫情下減少了乘客，若反對她加票價而導致天星小輪結業，香港人反而少了一種回憶，就算加至6.4元都比港鐵及巴士便宜。

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記者：黃傑偉