【靚太安樂窩】LUFTRUM BC600 空氣清新機　高效能低噪音運行殺菌率達99.9%【附有獎遊戲詳情】

▲ LUFTRUM BC600 空氣清新機簡單易用，更採用專利技術過濾殺菌。

在揀選空氣清新機時，大家比較著重哪些因素呢?功能、效果或是設計呢? 今集《靚太安樂窩》為你實測及介紹來自瑞典的LUFTRUM BC600 空氣清新機，齊集簡易操作、高效能及節約環保於一身，輕鬆淨化家中空氣。

▲ LUFTRUM BC600 空氣清新機。（湛斯雅攝）

智能操控 簡單易用

設備超清晰LED顯示屏及觸摸操控設計，高性能傳感器實時監控並顯示室內空氣質量，PM2.5、PM1.0數據一目了然。而且，只需簡單一按，就可根據室內空氣質素智能自動調節質量。預設的三級手動檔位可輕松調節，小孩或長者操作都十分方便安全。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

全面淨化空氣污染物

▲ 雙層過濾網，容易更換。（湛斯雅攝）

為針對0.1微米及下的粒子，採用雙層過濾網。當中H13 HEPA複合形活性炭過濾網，每個含HEPA濾網100折，展開面積約2.96m²，重量1kg，活性炭 320g。活性炭有效持續淨化空氣中的甲醛、TVOC、異味及PM2.5，為家居帶來清新空氣。

專利技術過濾殺菌

採用獨家UBP PURE電漿除菌技術，每立方公分能夠產生1000萬個除菌離子，搭配 H13 醫療級濾網，殺菌率達99.9%。當中包括: 肺炎克雷伯氏菌去除率99.58%、大腸桿菌去除率99.73%、金黃葡萄球菌去除率99.9%及白色念珠球菌去除率99.9%。

高效能低噪音

▲ 每小時可以過濾600立方米的塵埃(PM2.5) 及400立方米的甲醛。（湛斯雅攝）

預設三級的檔位，每小時可以過濾600立方米的塵埃(PM2.5) 及400立方米的甲醛。內設強勁離心直流電機系統，增大進風、出風面積。以低噪音傳送超強潔淨風量，快速淨化家中各個角落，設計人性化。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

節約環保

高效能淨化空氣同時，亦十分省電。即使開到3檔，都是屬於一級能源。甚至連續使用24小時，才消耗0.12度電。

方便打理

機身呈黑色併灰色的簡約時尚風格，加上全金屬外殼，美觀又易打理。底部設有萬向輪貼心設計，不論空間大小，都可以省心省力地隨意移動。

有獎遊戲

▲ LUFTRUM BC600 空氣清新機(左)及LUFTRUM BC400 空氣清新機。（湛斯雅攝）

想擁有輕巧設計的Luftrum BC400 電漿除菌空氣清新機 (4份)(價值$4,280)，只要睇片睇文賺取積分，就有機會得到。

參加詳情：http://bit.ly/3EQeRrE

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編緝：張懿慧