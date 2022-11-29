【世界盃2022】輸波情緒起伏易失控？　社工分享4招放鬆心情妙法

▲ 開波了！情緒易失控? 社工分享4招放鬆心情妙法

世界盃開波了！四年一度的足球狂熱，再一次令香港人為之瘋狂，日夜追看。入波時高聲狂呼，輸波時抱頭哀號，情緒起伏有如過山車一樣，時高時低，就算你不是球迷，也肯定感受到同事朋友的情緒反應。在這一個月的「瘋狂時刻」，我們應如何讓激烈的情緒「好來好去」？

最新影片:

情緒鬆一鬆

球隊輸波，心情當然會低落、沮喪和失望，若果只是低沉一日半日，也是情有可原的。這個時候不妨找個可信任的朋友傾訴一下，做做運動，練習腹式呼吸，都可有助抒緩情緒。

理性對話

比賽一定有贏有輸，假如球隊不幸輸了，我們可以和自己理性對話一下，問一問自己：「輸了，又如何？」。可能輸的這場波其實只是分組賽，即使輸了還是有可能會出線的。但假如真的完全出局了，也並不代表是世界末日，四年之後，不也可以再爭霸多一次嗎？再者，輸波可能代表球隊的組合和表現未如理想，今屆不行，就給他們多些時間去重整旗鼓吧！

調整心態

晚上看完球賽，第二日就要返工，打工仔適宜調整一下心態，告訴自己，睇波只是消遣娛樂，輸又好，贏又好，用客觀的角度去評價球隊表現便可，不要太上心，以免影響日常工作生活。

養好身子

世界盃賽事為期一個月，球迷要時刻關注自己的身體狀況，如果那晚的戲碼不算很吸引，不妨停看一晚，養足精神，讓身體可以好好休息。減少進食油炸、高糖和高脂肪的零食和飲品，研究指出進食垃圾食品會導致身體長期發炎，增加患情緒病的機率。同時，不要過量飲用酒精飲品，亦不要依靠酒精去抒發情緒，正所謂「酒入愁腸愁更愁」，飲酒再多，只會令你情緒更差，更會影響你的工作表現！

最後，如果你因連日捱夜及情緒起伏而引致脾氣暴燥、悶悶不樂、血壓上升，可能就是身體給你的警號，如有需要，記得尋求專業人士協助。

標題經TOPick編輯修改。